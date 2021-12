Schietincident Haaksbergen gevolg van ruzie in relationele sfeer, ook vrouw (64) aangehouden

Een ruzie in de relationele sfeer blijkt aanleiding voor het schietincident zaterdag in Haaksbergen. Behalve de 54-jarige bewoner van het huis aan de Margrietstraat is ook een 64-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Zij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Buurtbewoners werden zaterdag op klaarlichte dag opgeschrikt toen agenten met getrokken pistool het pand binnengingen, waarop de bewoner geboeid werd afgevoerd.

Luchtdrukpistool

Uit de eerste verhoren blijkt nu dat de man hoogoplopende ruzie heeft gehad met een vriendin. Daarop greep de man een luchtdrukpistool en beschoot het slachtoffer meerdere keren. Het wapen werd later in beslag genomen. Op de exacte achtergronden en aanleiding voor het schietincident wil de politie niet ingaan, maar woordvoerster Chantal Westerhoff houdt het op ‘een ruzie in de relationele sfeer’.

Overigens liet het slachtoffer zich op haar beurt ook niet onbetuigd, want ook zij werd aangehouden. Zij wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Zowel de man als de vrouw zit nog vast.

Begeleider

Zoals gisteren gemeld woonde de man nog maar net twee weken aan de Margrietstraat. Buurtbewoners hadden vooraf zo al hun twijfels over zijn komst omdat bekend was dat hij een vaste begeleider heeft. Onduidelijk was echter of het ging om een begeleider vanuit een zorginstelling of vanuit een andere organisatie als reclassering.

Wel hadden omwonenden meegekregen dat er - voor zijn komst naar Haaksbergen - de politie kort geleden een inval had gedaan bij zijn huis in Haaksbergen. Tegenover zijn nieuwe buren verklaarde de man dat het zou gaan om een vergissing en dat de politie eigenlijk iets verderop in de straat had moeten zijn.

De man is eerder getrouwd geweest, maar woonde in Haaksbergen op zichzelf.