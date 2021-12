Van Wolfswinkel en Zerrouki schenken FC Twente late zege op Go Ahead Eagles

FC Twente heeft een overwinning geboekt in het Overijsselse onderonsje met Go Ahead Eagles. In De Adelaarshorst leek de formatie van Kees van Wonderen de beste papieren te hebben voor de driepunter, maar dankzij een effectief slotoffensief van de bezoekers gingen de punten mee naar Enschede: 1-2.

Door de zege wint FC Twente voor de vierde opeenvolgende keer in Deventer. Dat is een unicum voor de Tukkers, die naar de zesde plaats klimmen in de Eredivisie. Go Ahead staat na de vijftiende speelronde op de tiende stek.

Beste kansen voor Go Ahead

Ook zonder publiek in Deventer was het schouwspel tussen beide Overijsselse formaties absoluut het kijken waard in de eerste helft. Go Ahead, waar Joris Kramer en Iñigo Corboba terugkeerden in de basiself, kreeg voor rust de grootste kansen. Daar ging twee keer slecht verdedigen van de Enschedese bezoekers aan vooraf. Doelman Lars Unnerstall maakte een spaarzaam slippertje met een te zachte inspeelbal, maar de Duitser herstelde zijn fout door Isac Lidberg van scoren te houden. Twente-verdediger Mees Hilgers verzaakte daarna om verdedigend op te treden, waardoor Lidberg met een voorzet Corboda in stelling kon brengen, die vervolgens van dichtbij op de paal schoot.

Ook Vlap raakt aluminium

FC Twente, dat aantrad zonder de geblesseerde Wout Brama, liet zich ook zien voor het doel van Warner Hahn. Na een splijtende pass van Hilgers kon Jayden Oosterwolde aan de linkerkant opstomen, maar zijn harde schot verdween over het Deventer doel. De grootste mogelijkheid van de Enschedeërs kwam van Michel Vlap, die na goed terugleggen van Ricky van Wolfswinkel op randje zestienmetergebied het houtwerk raakte.

Cordoba zet Eagles op voorsprong

Zes minuten voor rust waren het de gastheren die de score wisten te openen. Uit een hoekschop van Phillipe Rommens tastte Unnerstall mis waarna Cordoba bij de tweede paal, met zijn zesde treffer van het seizoen, de 1-0 binnen kon schieten.

Balbezit Twente, kansen Go Ahead

Het aanvalsspel van FC Twente, toch een beetje het zorgenkindje van de laatste weken, liet ook na rust te wensen over. Go Ahead wist in de tweede helft de gelederen eenvoudig gesloten te houden en kwam zelf tot de grootste mogelijkheden. Ragnar Oratmangoen en Mats Deijl wisten het doel echter niet te vinden en even later keerde Unnerstall een inzet van Cordoba.

Van Wolfswinkel en Zerrouki kantelen duel

In tegenstelling tot de eerste helft kabbelde het duel voort in de tweede helft en de gelijkmaker van FC Twente, een kwartier voor tijd, kwam dan ook uit de lucht vallen. Uit een hoekschop belandde de bal via invaller Manfred Ugalde bij Van Wolfswinkel, die bij de tweede paal het buitenkansje verzilverde: 1-1. De gasten roken bloed en wisten het duel vijf minuten later definitief te kantelen. Met een prachtig geplaatst schot bracht Ramiz Zerrouki de 1-2 op het scorebord. Die klap kwam Go Ahead Eagles niet meer te boven.

Go Ahead Eagles - FC Twente 1-2

1-0 Cordoba (39)

1-1 Van Wolfswinkel (79)

1-2 Zerrouki (84)

Arbiter: Lindhout

Geel: Zerrouki

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Kramer, Deijl; Idzes, Rommens (Ross/87), Brouwers; Oratmangoen (Berden/87), Lidberg (Mulenga/75), Córdoba (Botos/75).

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Ugalde/75), Hilgers, Pröpper (Pröpper/87), Oosterwolde; Zerrouki, Vlap (Bosch/87), Sadílek; Rots (Cerny/58), Van Wolfswinkel, Limnios (Misidjan/58).