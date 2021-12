Jans blij met veerkracht FC Twente: "Weet niet of het verdiend was, maar hebben het wel afgedwongen"

Met twee late doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en Ramiz Zerrouki wist FC Twente zondagmiddag drie punten in de wacht te slepen in Deventer. Go Ahead Eagles werd met 2-1 verslagen en daar was trainer Ron Jans content mee.

"Helemaal als je op achterstand hebt gestaan", zei Jans na afloop. "Ik weet niet of het verdiend was, maar we hebben het wel afgedwongen. Zij gingen steeds meer terug en het is een stugge ploeg. In de tweede helft kwamen ze er niet vaak meer uit en na de 1-1 kwam er bij ons iets in de ploeg van: we gaan door. En Zerrouki kan geen lelijke goals maken en hij besliste de wedstrijd."

Weinig gecreëerd

Tot de gelijkmaker van Van Wolfswinkel, in de 79e minuut, bleven grote kansen uit voor Twente. "De eerste helft kwamen we wel een paar keer door, maar in de zestien lukte te weinig. Buiten een kans van Vlap op de lat hebben we niet zoveel gecreëerd. En in de tweede helft wordt het steeds moelijker. Dat de gelijkmaker valt uit een spelhervatting vind ik niet zo raar eigenlijk", doelt Jans op de tiende seizoenstreffer uit een standaardsituatie.

Ugalde

Manfred Ugalde viel na rust in en had met twee assists een groot aandeel in de ommekeer. "Hij is klein, maar onderschat hem niet. Het is echt een goede kopper. Dat zag je bij de 1-1 toen hij de bal doorkopte. Op het laatst zie je uit welk werelddeel hij komt. Op z'n Zuid-Amerikaans schermt hij de bal af en dwingt hij overtredingen af. Ik vind het een heerlijk ventje", aldus Jans.