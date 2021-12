Oratmangoen baalt van nederlaag: "We roepen het over onszelf af"

Go Ahead Eagles leed zondagmiddag de tweede nederlaag op rij in de eigen Adelaarshorst. De Deventenaren stonden lang met 1-0 voor tegen FC Twente, maar in de slotfase werd de wedstrijd toch in Enschedees voordeel beslist. Ragnar Oratmangoen baalde stevig dat het toch nog mis ging in de slotfase.

"We geven ongelukkig een corner weg omdat we niet goed staan. Daaruit scoren ze en doen we bepaalde dingen verkeerd. Daarna gaat er nog een afstandsschot in en ik denk dat we dat een beetje over onszelf afroepen", bekritiseerde Oratmangoen na afloop. "Dat doen we door te snel te kiezen voor de lange bal, waardoor we in mijn ogen te weinig druk vooruit krijgen. En zij het gevoel hebben dat ze makkelijker richting onze goal kunnen komen."

Na rust moeite om eruit te komen

"Ze creëerden niet echt veel kansen, maar het gaf hun wel hoop", vervolgt de aanvaller. "Ik vind dat we langer moeten proberen aan de bal te blijven en zelf beter naar voren komen. Als je kijkt naar de eerste helft hebben we redelijke kansen gehad. Dan moet je het jezelf wat makkelijker maken en meer scoren. Jammer genoeg hadden we in de tweede helft meer moeite om er vaker uit te komen", aldus Oratmangoen.