Bij woningbrand omgekomen Cézary (22) leeft voort: "Een eer dat ik zijn moeder mocht zijn"

Een vitrine is ingericht als gedenkhoekje. Een hologram met zijn portret, een lok van zijn blonde haren, een gipsafdruk van zijn voeten. Vanaf meerdere foto's kijkt Cézary de woonkamer in. Lang haar, een beminnelijke glimlach. Een rustige jongeman, die zijn medemens graag in zijn waarde liet. Al vond hij het tegelijk leuk om anderen te imiteren. Iets waar hij een feilloos talent voor had.

Tegendraads

Cézary van der Veen is iemand die voornamelijk vrolijk door het leven gaat. Ietwat tegendraads. Want waar veel van zijn maatjes uit de wereld van de keiharde rock voornamelijk in stemmig zwart gekleed door het leven gaan, hult Cézary zich vaak in veelkleurige blouses of shirts. Het is Cézary ten voeten uit.

Begenadigd muzikant ook. Iemand die zijn hele ziel en zaligheid steekt in zijn grote passie: de muziek. Hij is vastbesloten er later zijn beroep van te maken. Hij volgt een studie aan de Metal Factory in Eindhoven, een muzikale opleiding die zich vooral op stevige rockmuziek richt.

Podiumbeest

In Eindhoven vindt hij helemaal zijn draai. Hij verruilt het Sallandse platteland voor de lichtstad en stort zich vol overgave op de muziek. Daar ligt wat hem betreft zijn toekomst.

Doordeweeks woont hij in Eindhoven, in de weekenden timmert hij met zijn band Sudaria volop aan de weg. Cézary en zijn muzikale maatjes zijn zo ongeveer de huisband van Jacks Music Bar in Zwolle. Het contrast kan dan haast niet groter. Want de Cézary uit het dagelijks leven lijkt in niets op de Cézary van het podium.

Cézary van der Veen ten voeten uit: hij zorgde er altijd wel voor dat hij nooit saai op de foto kwam. (Foto: Familie Van der Veen)

"Eenmaal op de bühne gingen echt alle remmen los. Dan was het een beest", zegt vader Freddie, trots lachend als hij de herinneringen aan zijn zoon opdiept. "Hij wilde het publiek echt vermaken. Het grappige is dan ook wel weer: gitaarspelen was zijn lust en zijn leven, maar hij vond het ook prima als hij op basgitaar een rol wat meer op de achtergrond had."

Bijzondere voornaam

Cézary ziet het levenslicht op 1 december 1996. Als oudste zoon van internationaal vrachtwagenchauffeur Freddie en moeder Henriët, werkzaam in de thuiszorg.

Die bijzondere voornaam heeft trouwens niet echt een hele stoere herkomst. Henriët: "Die komt uit de Miniplaybackshow. We zagen op tv een jochie met die naam en die vonden we zo mooi dat we besloten onze eerste zoon zo te noemen. Wat het betekent hebben we nooit echt kunnen achterhalen, maar een Pool wist ons ooit te vertellen dat die zou staan voor 'het eerste geluk'."

Cézary was als klein jochie maar wat trots op zijn bijzondere voornaam. (Foto: Familie van der Veen)

Hoe dan ook, Cézary is maar wat trots op die naam. "Hoe jong hij ook was, als mensen zijn naam niet goed uitspraken, corrigeerde hij ze. Mensen maakten er soms bijvoorbeeld een soort variant van Cesar op. Dan corrigeerde hij ze. 'Het is Sézááárie hoor', zei hij dan als klein manneke."

Belofte postuum ingelost

Zes jaar later krijgt Cézarie een jongere broer: Sven. En ondanks het leeftijdsverschil trekken de twee veelvuldig samen op. Ze genieten van een gebroederlijk weekendje Londen en hebben plannen om later samen te gaan werken.

Sven, met zijn twee rechterhanden en inzicht als meubelmaker, belooft zijn broer om een tagelharpa voor hem te maken. Een soort harp, nog stammend uit de tijd van de Vikingen. Sven heeft overigens nog niet zo heel lang geleden die belofte postuum alsnog ingelost: de tagelharpa ligt nu op zijn slaapkamer.

Muzikale tegenpolen

Muzikaal zijn het zo ongeveer tegenpolen. Sven houdt van Nederlandstalige muziek en het zo typische feestgedruis dat ermee gepaard gaat, Cézary houdt het op zo ongeveer de hardste muziek die er bestaat. Black metal, die hij met zijn band Sudaria met veel decibellen het publiek in slingert.

Met Cézary als zanger, of grunten zoals dat in deze scene heet, en die als frontman maar één missie heeft: het publiek bij de show betrekken. Op een manier die haaks staat op zijn haast introverte leefstijl. "Eenmaal op het podium werd hij een totaal andere persoonlijkheid", glimlacht Freddie.

Cézary met de zwartgeblakerde gitaar, zijn favoriete instrument van het merk BC Rich. (Foto: RTV Oost)

Freddie en Henriët laten Cézary's kamer zien. Een afgetimmerd gedeelte op zolder. De totaal verwoeste bovenverdieping van de twee-onder-eenkapper moest na de fatale brand weer helemaal opnieuw worden opgetrokken.

In het kamertje zijn overal herinneringen aan Cézary, als ware het relikwieën. Zijn spijkerjackie, vol met emblemen van rockbands, ligt op bed. In een rek liggen armbanden, pakjes gitaarsnaren en versierselen, die zo typisch zijn voor de illustere wereld van de heavy metal.

Zwartgeblakerde gitaren

Zijn gitarencollectie heeft de brand overleefd, maar vraag niet hoe. Enkele instrumenten zitten nog verpakt in plastic. Zijn favoriete exemplaar van het merk BC Rich - the Warbeast zoals het markante model heet - staat tegen een kast. De snaren zitten er nog op, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De gitaar is zwartgeblakerd. Vader Freddie is vastberaden: hij gaat de gitaar in oude luister herstellen. "Dat gaat toch nooit meer lukken? Let maar eens op...", klinkt het vastberaden.

In een hoek op bed ligt het allereerste speelgoedgitaartje van Cézary. Een glimlach vult trots de gezichten van Freddie en Henriët als ze vertellen over het muzikale debuut van hun zoon. Dat was tijdens een jamsessie op Calluna, de camping waar ze na de brand nog enige tijd hebben gewoond.

Cézary met zijn allereerste speelgoedgitaartje, dat de brand heeft doorstaan. (Foto: Familie van der Veen)

Freddie: "Daar stond-ie dan. Tien jaar, met een gitaar die groter was dan hijzelf. Hij hield alleen even geen rekening met het principe van een jamsessie. Uitgangspunt is immers dat de muzikanten elkaar afwisselen. Maar dat had niemand hem verteld. Cézary was dan ook niet meer van het podium te slaan. We wisten niet wat we zagen. Onze zoon, normaal gesproken meestal wat stilletjes, ging echt he-le-maal op in de muziek."

Muzikaal actief

De band Sudaria bestaat intussen niet meer. Vlak voordat Cézary naar Eindhoven verhuist, gaat de band uit elkaar. Al blijven de bandleden goede vrienden.

Cézary heeft het vizier inmiddels gericht op andere bands. Hij maakt in Eindhoven deel uit van Gashkelah, een occult black-metalband. Er werd zelfs gewerkt aan een nieuw album.

Album

Na het overlijden van Cézary zorgen zijn muzikale maatjes Niels Rasenberg en Paul van der Bol ervoor dat het album er alsnog komt. "Hoe moeilijk het voor hen ook was om dit te doen", zijn de ouders het duo dankbaar.

Cézary is op het moment van de brand nog maar net frontman van de band Nephylim. Moeder Henriët: "Helaas staat zijn stem niet op de opnames, maar op de foto op de cd is Cézary wel te zien. Cézary zag deze twee bands helemaal zitten. En dan waren er nog Enter the Void en Knights of Spamalot. Met die laatste band heeft hij vlak voor zijn overlijden nog opgetreden op Dokkum Open Air."

Mooie momenten

De oude vriendengroep van Sudaria is de familie niet vergeten. Sterker, zegt moeder Henriët: "Het is hier vaak één grote zoete inval. Dat was al zo toen Cézary nog leefde en dat is altijd zo gebleven. Dan zitten we hier met z'n allen in de garage en halen herinneringen op. Heel bijzonder hoe dat dan gaat. Het voelt haast aan alsof Cézary erbij is. En als bepaalde onderwerpen ter sprake komen, hoor ik hem in gedachten gewoon meepraten. Hoe hij op sommige vragen antwoordt... Die mooie momenten koesteren we."

Cézary's muziekmaatjes van Sudaria komen nog regelmatig bij de familie over de vloer. (Foto: Familie van der Veen)

Al beseffen ze uiteraard dat de werkelijkheid heel anders is. "Hij is er niet meer bij", zegt Henriët. "Dat is de harde realiteit. Maar we willen hier ook niet in blijven hangen. Willen niet helemaal verbitterd raken. Zoals Cézary was, zoals we waren, dáár moeten we weer naar terug. Heel positief ingesteld. Het leven moet je leven. Zo stonden we er altijd in. Cézary zou ons een schop onder de kont geven. Hij heeft slechts kort geleefd, maar heeft in die korte tijd wel echt gelééfd. We zijn ongelooflijk trots zijn op onze zoon. Zo'n bijzonder joch. Dat heb ik ook gezegd tijdens de uitvaart: het was gewoon een eer om zijn moeder te mogen zijn."