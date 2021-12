Roelof Bleker (54) wordt nieuwe burgemeester van Enschede

De 54-jarige Bleker was van 1994 tot 2001 raadslid in Enschede. Daarna werkte hij acht jaar lang als wethouder in de stad. Hij wordt gezien als een van de mensen die voor de wederopbouw van de wijk Roombeek zorgde, na de Vuurwerkramp in 2000. Na zijn wethouderschap in Enschede werd Bleker dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. Hij was lid van de PvdA, maar is nu partijloos.

Urenlang overleg

Zestien mensen solliciteerden op de functie van burgemeester van Enschede. Opvallend was dat er slechts één vrouw solliciteerde. De gemeenteraad van Enschede had maandagavond urenlang nodig om te kiezen tussen de twee overgebleven kandidaten. Pas rond half twaalf was er 'witte rook' in de grootste stad van Overijssel.

"Veel raadsleden hadden veel vragen bij de heer Bleker. Daar is veel over gediscussieerd", zegt Marc Teutelink, voorzitter van de vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar de nieuwe burgemeester begeleidde. Wat die vragen waren en wie de andere kandidaat was, blijft geheim.

Teutelink over de keuze voor Roelof Bleker:

Van Veldhuizen

Bleker volgt Onno van Veldhuizen op, die per 1 oktober afzwaaide als burgemeester van Overijssels grootste stad. Waarnemend burgemeester Theo Bovens neemt sindsdien de honneurs waar in Enschede.

Officieel moeten de minister van Binnenlandse Zaken de benoeming nog bekrachtigen, maar dat is slechts een formaliteit. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe burgemeester van Enschede per 1 februari volgend jaar geïnstalleerd. Formeel benoemt koning Willem-Alexander de nieuwe Enschedese burgemeester.

Voormalig burgemeester Onno van Veldhuizen verraste dit voorjaar vriend en vijand door zijn vertrek aan te kondigen. Hoewel hij in een eerder interview met RTV Oost nog aangaf voor een tweede termijn te willen gaan als burgemeester van Enschede, zag hij daar later toch van af.

Van Veldhuizen werkt nu als staatsraad bij de Raad van State. Hij woont nog wel steeds in Enschede.