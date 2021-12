Oud-directeur Biodiesel Kampen twee jaar langer achter de tralies voor fraude met brandstoffen

Biodiesel Kampen wordt gezien als een belangrijke schakel in een internationale keten van biodieselfraude. Het Openbaar Ministerie is al zes jaar bezig om het frauderen met biodiesel stap voor stap te ontrafelen. Het Kamper bedrijf verkocht brandstof dat niet duurzaam en niet gecertificeerd was als biodiesel. Tijdens het lopende strafonderzoek, waarin de oud-directeur reeds werd ingesloten, ging Biodiesel Kampen failliet.

Multimiljonair

Oud-directeur Cees B. uit Harderwijk stond in 2018 nog in de Quote genoteerd als multimiljonair met een geschat vermogen van 130 miljoen euro. De voormalige truckchauffeur was toen al langer in het vizier bij justitie vanwege extreem hoge winsten die hij maakte met het verkopen van biodiesel. Hij werd ervan verdacht dat hij op grote schaal frituurvet wist om te zetten in brandstof en dat vervolgens als biodiesel verhandelde.

Hij kreeg voor die illegale activiteiten toen al een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden. Hij ging tegen deze veroordeling door de rechtbank Overijssel in hoger beroep, maar kreeg vervolgens te maken met een nieuw strafonderzoek. Daarin is voor de rechtbank in Amsterdam opnieuw 24 maanden onvoorwaardelijk tegen hem geëist. De rechter ging daar vandaag volledig in mee, waardoor de directeur twee jaar langer moet zitten. Tevens mag hij vijf jaar geen bestuurlijke functie meer vervullen.

Schaduwboekhouding

Drie betrokken oud-medewerkers van Biodiesel Kampen die zich ook voor de rechter moesten verantwoorden, zouden een schaduwboekhouding hebben bijgehouden, productiecijfers hebben vervalst en hebben meegewerkt aan de verkoop van niet gecertificeerde biodiesel.

Tegen de financieel directeur uit Kampen was drie jaar celstraf geëist, maar de rechter kwam met een veroordeling tot twaalf maanden celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter heeft de financieel directeur geen initiërende rol gespeeld en was hij slechts korte tijd in dienst.

Tegen de boekhouder uit Wijhe was twaalf maanden gevangenisstraf geëist. Hij kwam er vanaf met een veroordeling tot vier maanden cel en een taakstraf van 120 uur.

Spijt en berouw helpen niet

Minder goed pakte de uitspraak voor een andere medewerker uit Mariënheem uit, die tijdens de zitting nog veel spijt had betoond. Justitie vond een taakstraf van 180 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf eigenlijk voldoende, maar de rechter kwam tot de conclusie dat de medewerker een grote rol in de fraude speelde door zaken verder te verfijnen. De man werd daarom veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

?De medewerker biechtte tijdens eerdere zittingen op dat hij een aandeel had in frauduleuze werkwijze van het bedrijf, maar ook bij zijn baas had geprotesteerd dat het allemaal illegaal was. Hij kreeg toen te horen dat dit de gang van zaken in het bedrijf was: "Anders is daar de deur."

Meer loon en mond houden

Hij kreeg weliswaar een dikke loonsverhoging om de mond te houden, maar hield volgens justitie stukken minder geld over aan de fraude dan zijn collega's en de baas. De rechter was daar niet zo gevoelig voor.

Biodiesel Kampen kon mede door toedoen van deze verdachte de fraude perfectioneren.