Boot Zwolse oceaanroeiers doorstaat strenge veiligheidsinspectie: "We mogen van start en zijn superblij"

De heren kunnen eindelijk opgelucht adem halen, want aan de race gaat ruim vier jaar voorbereiding vooraf. De bootinspectie op veiligheid is een belangrijk onderdeel om te mogen starten.

"We hebben een vijftien pagina's tellende waslijst met daarop spullen die allemaal mee moeten aan boord. Het was een spannende laatste inspectie. Die mij emotioneel ook niet in de koude kleren ging zitten", zegt Tristan Sim. "Het was spannend, onze voorbereiding is al met al anders verlopen dan gewenst waardoor hij niet optimaal was. We zijn blij dat we uiteindelijk onderaan de streep groen licht hebben gekregen om te starten."

Heel even dreigde het para-anker (parachute-anker) roet in het eten te gooien. Het parachute-anker is verplicht en kan, in geval van een heftige storm waarin niet geroeid kan worden of in geval van een noodsituatie, uitgegooid worden om de boot te vertragen en op koers te houden. Tijdens een heftige storm kunnen de roeiers dan tijdelijk schuilen in de slaapcabine of reparaties uit voeren aan de boot.

Para-anker

Het para-anker van de Zwolse docenten, was volgens de bootinspecteur een meter te klein voor de oceaanroeier. "Dat wisten we niet, hij had daarover ook niets gezegd tijdens een pre-controle die we al eerder in België hebben gehad. Daarvan is rapport opgemaakt en omdat daar niet in stond dat we het moesten aanpassen zijn we toch met dit anker door de eindcontrole gekomen. Gelukkig maar, want zo'n anker kan je niet op korte termijn vervangen. Het is geen attribuut dat je even bij de Albert Heijn koopt", zegt Sim.

De boot wordt in de haven van La Gomera klaar gemaakt voor de roeirace (Foto: Into The Unknown)

Ook al is het para-anker waar nu mee gevaren wordt kleiner dan de organisatie had gewild, onveilig is het volgens Tristan Sim niet. "We hebben contact gehad met onze botenbouwer Koen De Gezelle. Hij heeft dit anker tijdens een roeitocht naar Miami zelf zo'n tien dagen gebruikt en het functioneerde prima in combinatie met de boot waarmee ook wij gaan varen."

"We mogen racen en dat is fantastisch!. Met name omdat de voorbereiding niet optimaal was zijn we superblij dat we kunnen", zegt Sim. De oceaanroeier is vlak na de eindcontrole te water gegaan. "We moeten nog wat kleine dingetjes in orde maken en zijn de laatste dagen druk met nogal wat media afspraken, maar het belangrijkste is we gaan, we zijn superblij!"

RTV Oost volgt de twee Zwolse roeiers, die onder de naam Team Migaloo meedoen aan de Atlantic Challenge 2021, voor en tijdens de oceaan-roeirace. Bekijk de eerdere verhalen in de online special.