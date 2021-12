Programma: degradatiekraker PEC Zwolle en topper voor Apollo 8

In het amateurvoetbal is de winterstop vervroegd begonnen en ook in de andere sporten komen clubs op lagere niveaus bijna niet meer in actie. In de Eredivisies wordt er nog wel volop gesport. Hieronder een overzicht van het programma in onze provincie van deze week.

Betaald voetbal

PEC Zwolle kan zaterdag de laatste positie in de stand van de Eredivisie overgeven aan Fortuna Sittard. Die ploeg komt dan op bezoek in de provinciehoofdstad. Go Ahead Eagles gaat die avond op bezoek bij FC Utrecht. FC Twente neemt het zondag in eigen huis op tegen RKC Waalwijk en Heracles Almelo speelt dan bij Vitesse.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen is koploper FC Twente vrij vanwege het oneven aantal ploegen in de Eredivisie. Twente kan de koppositie verliezen aan Ajax, dat op bezoek gaat bij VV Alkmaar. PEC Zwolle is inmiddels afgezakt naar plek zes. Vrijdag gaat het op bezoek bij nummer drie Feyenoord.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers hebben een dubbel programma. Morgen gaat het in de BNXT League op bezoek bij Aris Leeuwarden en zaterdag begint het aan het bekertoernooi. BAL is de tegenstander in de achtste finales. Bij de vrouwen staat Jolly Jumpers voor de moeilijke taak om een resultaat te halen bij de ongeslagen koploper Den Helder in de Basketball League.

Handbal

Het is een drukke week voor de handbalsters van Kwiek en DSVD in de Eredivisie. Donderdag staan ze in Raalte tegenover elkaar en zaterdag komen ze opnieuw in actie. Dan tegen respectievelijk Volendam en Fortissimo. Die avond speelt Borhave bij HandbaL Venlo.

Volleybal

Drie van de vier Overijsselse ploegen komen komend weekend in actie in de Eredivisie. Zaterdag speelt Apollo 8 de topper bij Sliedrecht Sport en gaat Set-Up'65 op bezoek bij VC Sneek. De ploeg uit Ootmarsum won nog niet dit seizoen. Eurosped won één keer en hoopt zondag tegen Talentteam Papendal de tweede zege bij te schrijven.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn gaan zaterdag op bezoek bij laagvlieger SVH en de vrouwen van de Nijverdalse ploeg spelen die avond in eigen bad tegen Polar Bears.