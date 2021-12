Zoon Enschedese 'baron van de onderwereld' gaat 8 jaar achter tralies

De 32-jarige zoon van de Enschedese onderwereldbaron Peter H. is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. De rechtbank acht bewezen dat hij een man heeft gegijzeld en bijna dood heeft geslagen. Ook is hij bestraft voor het hebben van meerdere wapens, munitie, bijna 10.000 xtc-pillen en honderden kilo's cafeïne en paracetamol om cocaïne te versnijden.

De opgelegde straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie.

Op 10 maart van dit jaar werd een man onder valse voorwendselen naar een huis in Enschede gebracht. Daar werd hij door de 32-jarige Johan H. en twee anderen op een stoel gezet. Ze stelden hem vragen als "waar is het gebleven!?". Toen hij er geen antwoord op wist, werd hij zwaar toegetakeld. Het was zelfs zo erg dat één van zijn kennissen hem niet meer herkende.

IJzeren staaf

Het slachtoffer zegt dat er mogelijk een ijzeren staaf werd gebruikt om hem af te tuigen. Van Johan H. werd een dna-spoor op het slachtoffer gevonden.

Volgens de rechtbank is er dermate veel geweld gebruikt, dat de verdachte het risico aanvaard heeft dat het slachtoffer zou sterven. De 23-jarige chauffeur, die het slachtoffer van en naar zijn 'afspraak' reed, moet 9 maanden de cel in.

Machinegeweer

In het onderzoek met codenaam Caracel21 naar bovenstaande helse praktijken, stuitte de politie op een garagebox aan de Edisonstraat. Daarin lagen honderden kilo's versnijdingsmiddel, een kleine 10.000 xtc-pillen en meerdere wapens. Zo lag er onder meer een automatisch vurend aanvalsgeweer. Johan H. heeft tijdens de rechtszitting van twee weken geleden erkend dat alles in de box van hem was.

Pistool in keukenkastje

Ook in zijn huis werd een pistool gevonden. Het ding lag voor het hele gezin (met jonge kinderen) voor het grijpen in een keukenkastje. Uit een afgeluisterd telefoongesprek met zijn moeder blijkt dat het maar een haartje had gescheeld, of hij had het wapen gebruikt bij zijn aanhouding. "Dus ik spring van de trap af en ja, ik grijp naar die keukenkast. Toen draai ik me om, en zag ik pas dat de politie dat was", is te horen op de afgeluisterde opname.

De rechtbank noemt Johan H. in het vonnis een "nietsontziende man", die tot overmaat van ramp ook nog een machinegeweer tot zijn beschikking had. "Daarnaast schuwt hij ook andere vormen van geweld niet."

De Baron

Johan H. is de zoon van Peter H., die in Enschede bekendstaat als 'De Baron'. Vaak was hij in de stad te zien, rijdend in extreem luxe wagens. De Baron zat in de drugshandel, daar is hij voor veroordeeld. Verder wordt zijn naam vaak genoemd als opdrachtgever voor een moordaanslag op de Ruischenborgstraat in Enschede. Daar werd begin 2017 een man beschoten met meerdere kogels. Mogelijk was eigenlijk iemand anders het doelwit.

Een ander familielid van Johan H. werd vorig jaar nog opgepakt met zo'n 100 kilo wiet in een bestelbus. Hij zat maar een dag vast. Er was toen nog veel onzekerheid over de gevaren van het coronavirus, waardoor hij op vrije voeten kwam. Hij wordt nog wel voor de rechter gebracht.