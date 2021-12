Rechter: 'Isala greep terecht in bij cardiologen vanwege ongezond werkklimaat'

Het bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle en de maatschap van medisch specialisten hebben terecht ingegrepen om het ongezonde werkklimaat binnen de vakgroep cardiologie van het ziekenhuis aan te pakken. Dat oordeelt de rechtbank Overijssel, nadat drie cardiologen het ingrijpen juist hadden aangevochten in een kort geding.

"Het ingrijpen bij vakgroep cardiologie Isala was terecht en noodzakelijk", aldus de voorzieningenrechter. Zij concludeert dat er sprake was van een onaanvaardbare situatie, waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar kon komen.

Verbeterplan

Rondom de vakgroep cardiologie waren al langere tijd signalen van een onveilige werksfeer, onvoldoende transparante aansturing en zorgen rondom de opleiding. De vakgroep kreeg ruimte om op basis van onderzoek en een herstelplan de situatie te verbeteren. Toen de situatie in september dit jaar niet voldoende was verbeterd, zei een andere vakgroep binnen het Hartcentrum van het ziekenhuis het vertrouwen op in de vakgroep cardiologie.

Dit, en de aanhoudende signalen over een slechte werksfeer, was het sein voor het ziekenhuisbestuur om in te grijpen. Er werden een van buiten afkomstige voorzitter en vicevoorzitter voor de vakgroep aangewezen.

Geen lichtzinnig ingrijpen

De cardiologen stapten naar de rechter omdat zij vinden dat het ziekenhuisbestuur en de maatschap niet bevoegd zijn om in te grijpen, en dat de vakgroep zelf gaat over het doorvoeren van verbeteringen en de benoeming van bestuursleden. Zij willen dat de maatregelen van het ziekenhuisbestuur en de maatschap worden teruggedraaid.

Het ziekenhuisbestuur en de maatschap vinden dat zij bevoegd zijn tot het geven van aanwijzingen en dat de ontstane situatie ingrijpen noodzakelijk maakte. De kortgedingrechter gaat daarin mee: van lichtzinnig ingrijpen was volgens haar geen sprake.