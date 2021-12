Er is weinig meer van te zien, maar Overijssel kleurde vannacht wel wit

Hoewel er vanmorgen op de meeste plekken waarschijnlijk nog maar weinig van te zien is, kleurde Overijssel vannacht op sommige plekken wel degelijk wit.

In Deventer lag rond twee uur vannacht een aardig laagje, onder meer op auto's.

Auto's in Deventer kleurden vannacht wit. (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

Waarschuwing

Volgens de ANWB kunnen de wegen vooral in Overijssel en Gelderland plaatselijk wit zijn van de sneeuw. "Maar dat is vooral beperkt tot op- en afritten", zegt een woordvoerder. Met de verkeershinder en ongelukken valt het volgens hem "reuze mee". "We merken er eigenlijk niks van. Het is nu niet zo dat er in het oosten meer ongelukken plaatsvinden dan in het westen, waar de gladheid geen rol speelt."

In Zwartsluis is nog wel wat sneeuw te zien op auto's en grasvelden, meldt weervrouw Margot Ribberink. Ook is op sommige plekken in Overijssel de wegtemperatuur nog onder het vriespunt. Daar kan het plaatselijk glad zijn.

Ook in Vroomshoop een licht wit laagje op de auto, maar voorspellingen van mogelijk enkele centimeters sneeuw, zoals die gisteren klonken, werden ook hier niet gehaald.

Ook een dun laagje sneeuw, vooral op auto's, in Vroomshoop vannacht. (Foto: NewsUnited/Kevin Gerrits)

Ook in Enschede een licht witte wereld vannacht. Bij wie vannacht toevallig wel naar buiten moest, kriebelde het wellicht toch een beetje. Zou het er dan toch inzitten, over iets minder dan drie weken, een witte kerst?

Zachter weer

De voorspellingen op korte termijn laten zien dat het na het weekend in ieder geval voorlopig klaar is met het winterse weer, zegt Ribberink. Het wordt dan flink zachter dan nu het geval is.