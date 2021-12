Jeugdteam Hengelose voetbalclub Wilhelminaschool vroeg uit de veren voor training

De spelers van jongens onder 15-1 moesten vanmorgen vroeg uit de veren. Zaterdag staat er weer een wedstrijd op het programma. Afgelopen weekend kwamen de jongens nog in actie zonder dat er getraind was. De begintijd van die trainingen op dinsdag en donderdag beginnen nu eenmaal later dan vijf uur 's middags. En dan mag er van het kabinet niet meer getraind worden.

Ik vind trainen leuk en ben nu gewoon vroeg wakker en al klaar voor de dag Speler JO15-1 Wilhelminaschool

En wat doe je dan? Dan maar eerder beginnen, flink eerder zelfs. Om kwart voor zes stond vanmorgen een training op het programma. Dat betekende voor de jongens iets eerder naar bed. "Normaal ga ik om half tien naar bed en dan slaap ik rond kwart over tien. Gisteren was dat wel wat eerder, het was half negen."

Zwaar

En dan ging rond vijf uur vanmorgen dus de wekker. Dat is zwaar, maar afgelopen zaterdag bleek dat een wedstrijd spelen zonder training in de week voorafgaand aan dat duel ook niet makkelijk is.

Jeugdteam JO15-1 van voetbalclub Wilhelminaschool in Hengelo trainde vanmorgen al vroeg. (Foto: Wilhelminaschool)

"Het was wel gelijk echt zwaar", zegt één van de spelers van het team. "Ik had me niet echt kunnen voorbereiden."

Vaker vroeg melden

Hoewel het betekent dat ze vroeg uit de veren moeten, kunnen de jongens zich wel voorstellen dat ze zich de komende weken vaker al heel vroeg moeten melden op het sportpark aan de Kanaaldijk in Hengelo. "Ik denk dat we dit wel vaker gaan doen als het zo gaat, maar dat ligt ook aan de trainer en de leider", zegt één van de jongens.

En uiteindelijk is het de spelers ook om het even, trainen in de avond of ochtend. "Ik ben wakker en dan maakt het mij niet meer uit. Ik vind trainen leuk en ben nu gewoon vroeg wakker en al klaar voor de dag."

Drukke dag

Waar na een avondtraining de rest van de avond vaak gevuld wordt met een beetje bankhangen of misschien nog wat huiswerk maken, volgt vandaag na de training nog een drukke dag. De jongens moeten immers naar school. "Dat is prima vol te houden", zeggen de jongens bijna in koor.

Donderdag staat de volgende training op het programma, mogelijk mogen ze dan opnieuw vroeg uit de veren.