Justitie eist vijf jaar cel voor bijna fatale bomaanslag in Zwolle

Tegen een twintigjarige Zwollenaar is vijf jaar cel geëist voor het veroorzaken van een bijna fatale explosie aan de Puntmos in Zwolle. De bewoonster stond dicht achter de deur toen er een bom door de brievenbus werd geduwd. "Het heeft maar enkele centimeters afstand gescheeld, anders was de bewoonster overleden."

Tegen de verdachte is volgens justitie veel bewijs. "Zo had hij een motief." De dochter van het slachtoffer zou de hand hebben gehad in het beëindigen van een liefdesrelatie van de verdachte. "Volgens getuigen was de dochter een 'snitch' die een lesje geleerd moest worden", aldus het OM.

Karma

In de nacht dat de bom door de brievenbus werd geduwd, was verdachte samen met drie anderen. Die drie wijzen allemaal onafhankelijk van elkaar naar verdachte als dader.

Andere betrokkenen wijzen er op dat de verdachte over hetzelfde type bommen beschikte, als de bom die door de brievenbus werd geduwd. Ook is er een 'advertentie' van verdachte gevonden op de social media-app Snapchat. Hij bood daarin Cobra6-bommen aan voor 12,50 euro per stuk.

Ook is de verdachte Zwollenaar vluchtend te zien op camerabeelden en plaatste hij kort na de explosie opvallende teksten op social media. 'Karma is a menu, you get served what you deserve.' Een ander bericht was: 'Vroeg of laat wordt er afgerekend', vergezeld met een foto van Willem Holleeder. Een derde bericht was 'Snitches get stitches', volgens het OM een verwijzing naar het conflict dat verdachte had met de dochter van het slachtoffer.

Zwaargewond

"Verdachte heeft waarschijnlijk niet geweten dat de bewoonster achter de deur stond", zegt de officier van justitie. "Maar door zijn handelen heeft hij wel de risico's aanvaard dat er gewonden zouden vallen.

De bewoonster raakte inderdaad zwaargewond. Ze heeft nog steeds beschadigingen aan haar hand, waardoor werken er nooit meer in zit. Ook heeft ze brandwonden en een gehoorbeschadiging.

PTSS

Het huis van de vrouw raakte ook zwaar beschadigd, zo was de keuken losgekomen van de muur. "De bewoonster heeft PTSS door het voorval en voelt zich niet meer veilig in haar eigen huis", zegt het OM. Justitie vindt ook dat de verdachte ruim 120.000 euro moet betalen aan het slachtoffer.

Ontkenning

De verdachte zelf ontkent degene te zijn geweest die de bom door de brievenbus heeft geduwd. Hij wijst naar twee van de drie jongemannen die er die nacht bij waren als daders. Van één van die twee is er inderdaad een handpalmafdruk gevonden op de klep van de brievenbus. Die persoon wordt nog vervolgd.

De rechtbank gaat twee weken nadenken over de zaak en velt dan vonnis.