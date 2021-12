Zaak Lotte: jongste broer bekent, maar trekt zijn woorden later weer in

De jongste van de twee broers moest zich vandaag voor de kinderechter verantwoorden voor zijn vermeende aandeel in de zaak. Morgen volgt de tweede dag van het proces en hoort de nu 16-jarige Almeloër welke straf hem mogelijk boven het hoofd hangt. Zijn oudere broer hoorde vorige week al twee jaar jeugd-detentie en jeugd-tbs tegen zich eisen, de maximale straf die tegen minderjarigen kan worden opgelegd.

Bekennen in appjes

De 14-jarige Lotte kwam begin dit jaar bij een misdrijf om het leven. Nadat de oudste van de twee broers die zondag 10 januari meteen al werd ingerekend - overigens samen met zijn vader - werd de jongste pas de volgende avond aangehouden.

Naar nu blijkt heeft de toen 15-jarige jongen in de tussentijd appjes richting meerdere van zijn vrienden gestuurd, waarin hij bekende verantwoordelijk te zijn voor de dood van Lotte. Zo zou hij haar onder meer klappen hebben gegeven.

Ook bij de politie legde de jongen in eerste instantie een gedeeltelijk bekennende verklaring af. Gaandeweg de rechercheverhoren kwam hij daar echter op terug.

Onduidelijk is waarom hij het misdrijf aanvankelijk heeft toegegeven en die woorden later weer introk. Mogelijk heeft hij door de schuld op zich te nemen aanvankelijk geprobeerd zijn oudere broer - al dan niet gedeeltelijk - vrij te pleiten.

Spreekrecht

De ouders en het jongere broertje van Lotte maakten vandaag gebruik van hun spreekrecht, waarbij ze het woord rechtstreeks tot de jongste broer richtten. Die verklaarde dat hij het heel erg vond wat er was gebeurd, maar dat hij geen excuses kón aanbieden. Omdat hij het immers niet had gedaan.

Omdat beide verdachten ten tijde van het misdrijf minderjarig waren en de rechtszaak achter gesloten deuren werd behandeld, wil advocaat Rob Oude Breuil wederom niet ingaan op de verklaringen van zijn cliënt, de jongste van de twee broers. Wel liet de raadsman eerder al weten dat hij vrijspraak zal bepleiten omdat de jongen verklaart dat hij Lotte niet eens heeft aangeraakt.

Gewurgd

Aanvankelijk bleek het uiterst moeilijk om Lotte's doodsoorzaak vast te stellen. Nadat in eerste instantie ervan werd uitgegaan dat verdrinking haar fataal was geworden, bleek later dat justitie nu uitgaat van verwurging als meest waarschijnlijke doodsoorzaak, zo meldde RTV Oost daags voor de start van het strafproces.

Naaktfoto

De oudste van de twee broers had ruzie gekregen met Lotte. Dit nadat hem bekend was geworden dat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd naar een vriendinnetje.

Het meisje had vervolgens een afspraak met hem gemaakt. Daar aangekomen reed de jongen met haar achterop de scooter naar een andere locatie, waarna ineens de jongste broer achterop sprong. De twee broers namen Lotte vervolgens mee naar het industrieterrein Het Wendelgoor. Daar kwam het tot een vechtpartij.

Lichaam verstopt

De broers zouden volgens het Openbaar Ministerie vooraf hebben afgesproken dat ze het meisje 'een klap' wilden geven. Uit onderzoek bleek later echter dat er fors geweld is gebruikt, waarna ze volgens het OM in een sloot is geschopt en afgedekt met riet- en maaiafval.

Tekst gaat verder onder foto

De gedenksteen aan de van industrieterrein Het Wendelgoor, dichtbij de plek waar Lotte werd gevonden (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Zaak opgesplitst

Justitie had de rechtszaak tegen de twee broers opgesplitst. Vorige week al moest de oudste broer in een tweedaags proces voor de rechter verschijnen. Vandaag was het de beurt aan de jongste. Nadat vandaag de verdenkingen en zijn persoonlijke omstandigheden werden behandeld, volgt morgen de strafeis van de officier van justitie en het pleidooi van zijn advocaat.

Omdat deze verdachte ten tijde van het misdrijf nog maar 15 jaar was, kan er maximaal één jaar jeugddetentie tegen hem worden opgelegd. Aangezien hij echter al bijna een jaar in voorarrest zit, zou dat inhouden dat hij op korte termijn al op vrije voeten zou komen. Volgens strafrechtexperts is daarom de verwachting dat justitie jeugd-tbs tegen hem zal eisen.

Oudste broer

Zijn oudere broer hoorde vorige week de maximale jeugdstraf tegen zich eisen. Weliswaar moet hij volgens gedragsdeskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd, maar vanwege de ernst van het misdrijf heeft het OM toch de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en twee jaar jeugd tbs geëist.

Advocaat Desirée Greven had voor haar cliënt eveneens om vrijspraak gevraagd. Weliswaar is uit sectie gebleken dat verwurging de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is, maar dat neemt volgens Greven niet weg dat verdrinking nog altijd niet kan worden uitgesloten. In dat laatste geval is er volgens haar sprake van een ongeluk.

Relatie

Beide jongens zouden kort na elkaar kortstondig een relatie met Lotte hebben gehad. De oudste broer heeft tijdens de zitting echter aangegeven dat er wat hem betreft geen sprake was van een verhouding. Ook verklaarde hij dat er nooit gemeenschap is geweest. Lotte meende dat ze zwanger was, maar uit sectie bleek dat dat niet het geval was.

De vader van de jongens geldt officieel nog altijd als verdachte, maar onbekend is nog of hij zal worden aangeklaagd.

De rechtbank doet in beide zaken op 23 december uitspraak.