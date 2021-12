Auto botst tegen boom, bestuurder ligt lange tijd gewond op akker in Witharen

Een automobilist is vanochtend vroeg gewond geraakt bij een ongeval op een spekgladde weg in Witharen. De bestuurder glibberde op de Witharenweg richting Oudleusen toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom botste. De man lang enige tijd gewond op een koude akker, tot hij rond half acht werd opgemerkt door een voorbij fietsende scholiere. Het meisje sloeg alarm en belde 112.

De klap tegen de boom was zo hard, dat de brokstukken van de auto nog tientallen meters verder lagen. Het mag een wonder heten dat de automobilist, die onderweg was naar zijn werk, na het ongeval op eigen kracht uit de auto wist te klauteren. In afwachting van de hulpdiensten werd het slachtoffer bijgestaan door een passerende automobilist en een omwonende die van het ongeluk wakker was geworden.

De ambulance arriveerde een half uur later. Het slachtoffer is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis in Hardenberg.

De auto is totaal vernield en is afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Erg glad

Dat de Witharenweg vanmorgen erg glad was ondervond ook de scholiere die na het ongeval 112 had gebeld. Nadat ze haar weg richting school wilde vervolgen, kwam ze zelf ten val met haar fiets. Zij bleef ongedeerd.

De weg zit in de strooiroute van de gemeente Ommen. De politie heeft de gemeente in kennis gesteld dat de weg vanmorgen erg glad was. .