Nieuwe burgemeester Roelof Bleker kijkt uit naar Enschede: "Daar ligt mijn hart"

Urenlang zat Roelof Bleker (54) gisteravond in spanning, toen hij rond elf uur hoorde dat hij de nieuwe burgemeester van Enschede wordt. "Om in termen van Formule 1 te spreken, voelde het als Hamilton tegen Verstappen", zegt hij, doelend op het urenlange debat in de raad waarin gekozen moest worden tussen de laatste twee overgebleven kandidaten. Bleker, die nu nog in Culemborg woont, heeft zin in zijn nieuwe baan. "Want in Enschede ligt mijn hart."

De ochtend na zijn kersverse benoeming is het vooral de blijdschap die overheerst. "Het is supermooi om weer terug te keren naar Enschede. Het is toch de stad waar ik van m'n achttiende tot m'n 43ste heb gewoond, waar ik mijn vrouw heb ontmoet en waar mijn kinderen zijn opgegroeid. Mijn hart ligt in Enschede", zegt Bleker, die van 2001 tot 2010 wethouder was in de grootste stad van Overijssel en daarvoor jarenlang in de raad zat.

Na Vuurwerkramp

Als oud-wethouder was hij nauw betrokken bij de wederopbouw van de wijk Roombeek na de Vuurwerkramp. "Ik kreeg het vertrouwen van de raad om aan het trauma van de stad te werken", vertelt Bleker. "Als ik dan nu zie hoe mooi Roombeek is geworden, dan is dat wel iets waar ik trots op kan zijn."

Bleker is nu nog bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Zijn kinderen zijn inmiddels het huis uit, waardoor volgens Bleker de drang om iets anders te gaan doen sterker werd. "Enschede is me altijd blijven trekken. De stad is krachtiger geworden, maar het is ook nog steeds een stad met twee snelheden", zegt hij, doelend op onder meer de relatief hoge werkloosheid en armoede.

Politiek verhardt

Hij erkent dat de tijden veranderd zijn en dat de politiek verhardt. "Het vertrouwen in de politiek is over het algemeen flink gedaald en de scherpte via sociale media is sterk toegenomen. Maar dat zijn ook aspecten waar de vertrouwenscommissie me scherp op ondervraagd heeft. Het heeft me er blijkbaar niet van doen weerhouden om te solliciteren."

Als alles volgens planning verloopt, begint Bleker in februari 2022 aan zijn nieuwe baan. "Openbare orde en veiligheid is een thema dat in veel Nederlandse steden speelt, ook in Enschede. Dat is een thema waar ik direct mee aan de slag wil. En Twente heeft als regio ook een opgave. We moeten actief blijven lobbyen als regio", aldus Bleker.