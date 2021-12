Dominicanenkerk verrast Zwolse ouderen tijdens donkere dagen

Alle senioren ontvangen een handgemaakt engeltje. In totaal worden er 120 engeltjes gemaakt door een fanatieke haakster. De gehaakte engeltjes worden voorzien van een kerstkaart. Een van deze engeltjes was voor mevrouw Van der Borght. Ze is er zeer content mee: ''Ik vind het zo mooi.''

Mevrouw Van der Borght is vaak alleen, daarom vindt ze het erg fijn dat ze af en toe bezoek krijgt van iemand van de Dominicanenkerk. ''Ik kan heel goed alleen zijn. Toch denken de mensen wel eens aan mij. Ik ben blij dat ze me niet vergeten'', zegt mevrouw Van der Borgh.

Donatie

Eerder leek het erop dat een kerstactie dit jaar lastig ging worden. Sinds het begin van de pandemie komen er minder mensen naar de kerk, waardoor er ook minder opbrengsten zijn van de collectie. Ook digitaal doneren, leverde niet voldoende op om een kerstactie te realiseren. Door een donatie van het Zwolse fonds De Gasthuizen kon het alsnog worden bekostigd.

Tegen eenzaamheid

De Dominicanenkerk heeft een vaste bezoekgroep van achttien personen. Van de voorganger horen zij meestal wie er bezoek wil ontvangen, meestal gebeurt eens in de zes weken. De bezoeken hebben geen vast stramien, of het nou gaat om een babbeltje of vragen over het geloof; het mag volgens de kerk allemaal. ''Ook zijn er bijvoorbeeld mensen die er wel eens op uit willen. Dan regelen we het contact met de stichting ‘Vier het leven’. Zo proberen we te bemiddelen dat mensen uit de eenzaamheid komen.

De leden van de bezoekgroep treffen natuurlijk ook mensen waarmee het even heel slecht gaat. ''In zulke gevallen kunnen we besluiten ze vaker te bezoeken'', zegt Inge Elgersma-van Beek, vrijwilligster en coördinator van de bezoekgroep.