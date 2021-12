"Kerstaomd mit oe": een liefdeslied in het Nedersaksisch, maar dan net iets anders

Vorig jaar kwamen de bandleden van De Verveners, allemaal afkomstig uit de omgeving Zwolle en Rouveen, voor het eerst in jaren weer bij elkaar met het idee om een kerstnummer te maken.

"We hebben hele avonden met elkaar doorgebracht via Teams om dit voor elkaar te krijgen," vertelt Johan Fidom, gitarist en leadzanger van de band. "Echt ontzettend leuk om weer samen te doen."

Een liefdeslied?

In de videoclip van het kerstnummer wordt een vrouw uit het dorp op kerstavond uitgenodigd voor een diner. Ze is 'bekend' in het dorp, maar alleen van de verhalen.

Zo gaat dat in Rouveen en Staphorst Johan Fidom

De verschijning van de vrouw blijft niet lang onopgemerkt: de mannen staan in de clip staan allemaal te staren wanneer ze voorbij loopt. Maar wie denkt dat dit alleen een liefdeslied, heeft het mis.

"Het gaat eigenlijk over een vrouw in het verleden die iets begaan heeft. Dat verhaal gaat vervolgens het hele dorp over en zij komt daardoor slecht in de gemeenschap te liggen. Dat is wel hoe het kan gaan in Rouveen en Staphorst. Daar weet iedereen alles van elkaar."

Rouveen en Staphorst

Twee leden van de band, Albert Bartelds en Klaas Huisman, komen oorspronkelijk uit Rouveen. Of beter gezegd: ván Rouveen. "Ja, zo zeg je dat daar. Je komt ván Rouveen, of ván Staphorst", vertelt Fidom. De andere twee bandleden, Johan Fidom en Allart Strijker, komen uit Hoogeveen.

De vrouw in de videoclip krijgt een kerstdiner in Rouveen (Foto: De Verveners)

"Het liedje is eigenlijk een hint naar de beslotenheid waarin mensen kunnen leven, dat zie je weleens in Staphorst of Rouveen. Daar kun je snel buiten de gemeenschap vallen. In het liedje zingen wij: 'Kom d'r in, en voel oe thuus'. Daarmee bedoelen we: kom maar bij ons met Kerst."

Dat is dan ook de boodschap die de bandleden hopen door te geven. "Zie een beetje om naar elkaar om en geef mensen een kans."

Mysterisch

Maar wát heeft de vrouw in de clip dan begaan, dat het zo erg was dat het haar buiten de gemeenschap plaatste? Dat is de vraag die we nog graag beantwoord willen zien.

"Dat antwoord heb ik ook niet", lacht Fidom. "Dat gedeelte heb ik niet geschreven. Ik heb het de mannen weleens gevraagd, maar zij doen daar steeds heel mysterieus over. Ik ben er zelf ook benieuwd naar."

Dialect

Het exacte verhaal achter het liedje blijft dus giswerk. Eén ding is wel duidelijk: over de taal in het nummer hoefden de mannen niet lang na te denken. "Ja, dat was direct duidelijk. Dat werd sowieso dialect."

"Kijk een beetje om naar elkaar" (Foto: De Verveners)

Hoewel de mannen veertig jaar geleden, toen ze nog een jaar of achttien waren, ook wel nummers in het Nederlands zongen, is het dialect toch wel echt favoriet.

En dat dialect zit best diep, vertelt Fidom. "Vroeger spraken wij als tieners altijd dialect met elkaar. Tja, dat krijg je er niet meer uit als je van Rouveen en uit Hoogeveen komt. Sindsdien proberen we dat er zoveel mogelijk in te houden."