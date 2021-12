'Onacceptabel dat minister economisch belang groter vindt dan milieu en volksgezondheid"

"Het is onacceptabel dat de minister het economisch belang groter vindt dan milieu en volksgezondheid." Fractievoorzitter Benny Tijkotte van Lokaal Dinkelland neemt geen blad voor de mond.

"De hele omgeving hier maakt zich zorgen. Het is giftig afval dat hier in onze bodem gestopt wordt terwijl dat proces niet controleerbaar is. De minister en de NAM roepen om het hardst dat het veilig en vertrouwd is maar dat is helemaal niet zo. Er is teveel fout gegaan en de feiten liegen niet. Van een lekkende transportleiding tot een gescheurde injectieput, we hebben alles al wel meegemaakt hier. Het is niet veilig, sterker nog, het is aantoonbaar fout wat hier gebeurt."

'Technisch en economisch de beste oplossing?'

Lokaal Dinkelland is van alle politieke partijen in Dinkelland de grootste strijder. Al vanaf de start van de afvalwaterinjecties is Tijkotte fel tegenstander. De problemen die de NAM ondervond in de afgelopen jaren hebben zijn mening alleen maar bevestigd.

"Het ministerie zegt dat de afvalwaterinjectie technisch en economisch de beste oplossing is maar hij vergeet dat het milieu en de volksgezondheid boven alles gaat. Dat is het allerbelangrijkste en die belangen worden hier in Twente verkwanseld. Schandalig!"

Afdwingen

Aanstaande donderdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de afvalwaterinjectie. CDA en GroenLinks willen de minister opnieuw vragen om de injectie te heroverwegen. GroenLinks wil een moratorium, stop zetten van de injectie totdat uit onderzoek gebleken is dat er geen onaanvaardbare risico's zijn. Het CDA wil dat de minister versneld en onafhankelijk laat onderzoeken of zuiveren van het afvalwater een optie is. In dat geval zou het gezuiverde water weer terug gepompt kunnen worden in het olieveld waar het water ook vandaan komt. Zodoende zou Twente verlost kunnen zijn van het volpompen van de lege gasvelden.

Marc Smellink is CDA-raadslid in Dinkelland. Hij kwam met het voorstel waar alle andere partijen in de gemeenteraad afgelopen dinsdag unaniem mee instemde. "Stop met die afvalwaterinjecties in de Twentse bodem. Maar daarnaast ook: zoek naar duurzame oplossingen want die zijn er ook. De technische mogelijkheden om het afvalwater te zuiveren en terug te pompen in de olieput, die zijn er. Alleen moet de wil er dan ook zijn bij de NAM en bij de minister." Als gevolg van deze eis ging vanuit Dinkelland afgelopen week opnieuw een brief naar de minister met dit verzoek.

Meermaals opgeroepen om te stoppen

Dinkelland trok al eerder aan de bel in Den Haag en dat deed ook de provincie Overijssel. Al een aantal jaar werd de minister geconfronteerd met verzet vanuit de regio. Tot op heden liet de minister steeds het economisch belang prevaleren. In Dinkelland is de hoop dat het tij keert.

CDA raadslid Marc Smellink: 'Die houding van de minister, ja dat frustreert wel. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er ook andere belangen zijn waar hij rekening mee moet houden. Die frustratie maakt dat wij niet inkakken en niks meer zeggen. Het maakt dat we juist nog harder proberen om de zorgen over te brengen aan de mensen die het aan moet gaan."

'Wat de minister wil is voor ons onacceptabel'

Niet alleen Smellink is strijdbaar als het om de afvalwaterinjectie gaat. Ook Tijkotte is recht voor zijn raap. "Het economisch belang is groter, dat kun je toch niet verkopen in deze tijd? Wat de minister wil is voor ons onacceptabel."

Tijkotte en Smellink verwachten allebei dat Kamerleden de zorgen in de regio oppakken en donderdag tijdens het debat met de minister op tafel leggen. "We verwachten dat de Kamerleden oproepen, ik wil bijna zeggen eisen, dat de minister de duurzame oplossingen een kans geeft. Dat hij de NAM oproept om te kijken naar die zuiveringstechnieken en bij hen afdwingt dat dat gezuiverde water terug wordt gepompt in diezelfde put als waar het ook vandaan komt. Daarmee kan hij dan de Twentse afvalwaterinjecties definitief stop zetten. Juist zo'n oplossing zou ons heel erg helpen. Dat is een behoorlijke eis, daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar dat is wel waar we het hier met z'n allen voor doen.