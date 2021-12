Coronapatiënten in Isala eerder van IC af dankzij speciale behandelmethode

Coronapatiënten kunnen in ziekenhuis Isala in Zwolle sneller van de intensive care (IC) af dankzij een speciale behandelmethode. Op een aparte corona-afdeling krijgen ze grote hoeveelheden zuurstof toegediend via een Optiflow en wordt continue hun zuurstofgehalte in het bloed gemeten, ook wel saturatie genoemd. De speciale unit is een mix tussen de IC en een normale corona-afdeling. De volle IC wordt zo ontlast en volgens Isala hebben ook patiënten er profijt van.

In een aparte kamer heeft Isala vier coronapatiënten liggen, die de speciale behandelmethode krijgen. In vaktermen wordt het ook wel de Respiratory Care Unit (RCU) genoemd.

"Je moet je voorstellen dat het een soort miniafdeling op de longgeneeskunde is, waar we mensen behandelen die aan de Optiflow liggen. De Optiflow is een apparaat waarmee we grote hoeveelheden zuurstof met een bepaalde druk geven aan de patiënt. Die methode is eigenlijk alleen mogelijk op de IC of op de longafdeling", vertelt verpleegkundige Lidewij Hakkers-Nap.

Extra zuurstof

Op de afdeling krijgen patiënten door middel van een neusbril extra zuurstof. Deze bril is aangesloten op de Optiflow. Dat apparaat blaast snel, onder hoge druk, zuurstof de longen in. "Dat helpt om de luchtwegen meer te openen, waardoor de longen weer beter zuurstof kunnen opnemen", zegt Hakkers.

De patiënten hebben continue een sensor aan hun vinger of oor. "Zo kunnen we op afstand constant de hartslag en de saturatie (de zuurstofgehalte in het bloed, red.) meten. Via een telefoon die de verpleegkundigen bij zich hebben, kunnen we de beelden constant inzien. Je wordt gealarmeerd als er een bepaalde ondergrens overschreden wordt", zegt Hakkers.

De patiënt ligt niet op de IC, het is echt een stap richting herstel Verpleegkundige Lidewij Hakkers

Voordeel voor patiënt

Uniek is de speciale afdeling van Isala niet. Ook een aantal ziekenhuizen elders in het land en in landen als Frankrijk maken gebruik van deze methode. Isala opende de afdeling onlangs vanwege de sterk oplopende corona-opnames. Doel is dan ook om vooral de IC te ontlasten.

"De patiënt ligt niet op de IC, het is echt een stap richting herstel", benadrukt Hakkers. "Er is ook wat meer contact mogelijk met de patiënten onderling, dus ik denk dat dat een groot voordeel voor de patiënt is." En ook voor de verpleegkundigen is de afdeling wat gemakkelijker dan een IC, vertelt Hakkert. "De situatie is wat normaler, minder technisch, dan om een IC-bed."