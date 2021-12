Verdachte kruisboogdrama Almelo nog ernstig verzwakt, de verhoren gaan moeizaam

De verdachte werd kort voor zijn aanhouding neergeschoten door een speciale politie-eenheid. "Hij is dwars door zijn borst geschoten", zegt de strafpleiter van het vermaarde advocatenkantoor Kalk en Ural. "Zoiets veroorzaakt vanzelfsprekend de nodige schade." Ook zijn er tijdens het behandeltraject volgens omstanders verschillende complicaties geweest.

Represailles

De verdachte werd wekenlang in coma gehouden op de IC van het ziekenhuis in Enschede. Al die tijd werd hij bewaakt, aldus Kalk. "Niet alleen zodat hij niet weg zou lopen, maar ook om eventuele represailles van nabestaanden uit te sluiten. Ik vond het best link dat bekend was waar hij verbleef."

Sinds het drama golden er zogenoemde beperkingen. Advocaat Kalk mocht derhalve niets over de zaak vertellen. Hij was naast de recherche de enige die met de verdachte mocht spreken. "Nadat hij is ontwaakt had hij nog niet eens met z'n moeder kunnen spreken", zegt Kalk. Inmiddels is dat wel gebeurd, omdat de beperkingen recent zijn opgeheven.

Kruisboog

Bij het zogenoemde kruisboogdrama zijn halverwege september twee vrouwen (52 en 70) in een flat aan de M.Th. Steynstraat met veel geweld om het leven gebracht. Volgens justitie is de verdachte daar verantwoordelijk voor. Eén van de slachtoffers was een mede-flatbewoonster, de ander haar nicht.

Na de moorden vertoonde de verdachte zich met ontbloot bovenlijf op het balkon van zijn flat, zwaaiend met een kruisboog. Hij riep dat hij eieren met spek wilde bakken en schoot vervolgens met de kruisboog op toegesnelde agenten en hulpverleners.

Al snel na het drama onthulde RTV Oost dat de man al geruime tijd bekend was bij allerlei hulpinstanties. De daad zou een enorme schreeuw om hulp zijn geweest, omdat hij voor dichte deuren kwam te staan. De burgemeester van Almelo heeft gevraagd dat uit te zoeken.

Toestand van verdachte

Hoe de psychische toestand van de verdachte nu is, wil zijn raadsman nog niet zeggen. "Dat bewaren we voor de eerste openbare rechtszitting van aanstaande vrijdag." Zijn cliënt zal er via videoverbinding bij zijn, "als die verbinding tot stand kan worden gebracht." Op de zitting zal kort de stand van zaken van het onderzoek worden besproken.

De verhoren door de recherche zijn nog niet afgerond. Volgens advocaat Kalk verlopen die lastig "gezien de toestand" van zijn cliënt. Of de verdachte een bekennende verklaring heeft afgelegd, wil Kalk ook pas duidelijk laten worden op de zitting van vrijdag.

Gruwelijke details

Advocaat Diekstra, die een aantal nabestaanden bijstaat, laat weten: ,,Ook mijn cliënten hebben vernomen dat de beperkingen er af zijn. Zij hopen nu heel snel meer informatie te krijgen over de exacte toedracht van het overlijden van hun dierbaren. Dit ook om te voorkomen dat zij pas op de eerste openbare rechtszitting met gruwelijke details worden geconfronteerd.’’