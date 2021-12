Kuinderbos levert weer Kerstboom voor de Tweede Kamer: "Niet de grootste, wel een hele mooie"

Boswachter Harco Bergman weet wel waarom de Tweede Kamer graag een boom uit zíjn bos wil: "Nergens groeien zoveel kerstbomen bij elkaar als hier in het Kuinderbos, dus er valt wat te kiezen. En door de gezonde rijke grond groeien ze hard en zijn ze mooi frisgroen."

Mooi vallen

Het is nog wel een uitdaging om de boom netjes af te zagen, vertelt Harco: "Je wilt natuurlijk dat hij zo mooi mogelijk valt en dat er geen takken breken. Ik maak de grond waar hij neerkomt eerst vrij van dikke takken en stronken, en ik maak de inkeping zo dat hij niet te hard valt."

Boswachter Harco Bergman (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Dat lukt ook dit jaar weer uitstekend. Na een paar halen met de kettingzaag gaat de boom al om, en met een kraak en een plof landt hij netjes op de bosgrond. "Dat ziet er prima uit", controleert Harco. "Hij is slank en de takken zijn mooi flexibel, zo willen ze hem hebben. En hij heeft altijd goed in de zon gestaan, hij is mooi frisgroen. Hier moeten ze het mee doen."

Hofleverancier

Staatsbosbeheer levert al bijna dertig jaar elke kerst een mooie boom aan de Tweede Kamer. Dit is de achtste keer op rij dat de beroemdste boom van het land uit het Kuinderbos komt, en daar is Harco best trots op. "Ze komen niet voor niets elk jaar terug. Ik had eigenlijk een al een prachtige grote boom uitgezocht met mooie brede takken, maar die past dit jaar niet naar binnen in het tijdelijke gebouw van de Kamer. Die staat nog mooi op zijn plek en bewaren we voor volgend jaar."

in deze periode worden veel grote kerstbomen uit het Kuinderbos gehaald (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De Tweede Kamer is niet de enige die graag een boom uit het Kuinderbos wil. "Ze rijden hier af en aan deze week", lacht Harco. "Alle dorpen uit de buurt hebben op het plein wel een boom van hier, maar ze staan ook in Velp, Watergraafsmeer Lelystad, Joure, noem maar op. Meppel gaan we morgen een grote bezorgen. Ja, wel een paar honderd grote, alles bij elkaar. We zijn niet voor niks hofleverancier."

Hoogspanning

De plek in het Kuinderbos waar de mooiste kerstbomen staan ligt deels onder hoogspanningskabels. De bomen mogen daarom niet te hoog worden, en moeten een keer worden gekapt. "Hoger dan tien meter kunnen ze eigenlijk niet worden, anders heeft Friesland straks geen stroom meer. Dan is het toch mooi dat ze nog ergens kunnen pronken als kerstboom, en niet gelijk de versnipperaar in hoeven."

Bomen die dicht bij hoogspanningsmasten staan mogen niet te hoog worden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Zelf kappen

Bij de kerstbomen in het Kuinderbos hoort nog een traditie: hier mogen mensen zelf een paar weken voor kerst een boompje komen uitzoeken. Dit jaar moet Harco wel veel vaste boomzagers teleurstellen: "We moeten ons houden aan coronaregels, er mag maar een beperkt aantal mensen tegelijk in het bos zijn. Je moet je dus van tevoren opgeven voor een tijdsblok, en inmiddels zijn komend weekend alle tijden al volgeboekt."