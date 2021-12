Sportjaaroverzicht: zevende titel FC Twente Vrouwen en olympische droom in duigen

FC Twente Vrouwen

De vrouwen van FC Twente pakken in mei de zevende landstitel. De ploeg gaat als koploper de play-offs om de titel in, maar de verschillen met PSV en Ajax zijn minimaal.

In de play-offs begint Twente met een teleurstellend gelijkspel tegen ADO Den Haag, maar wint daarna vier keer op rij. Twee keer van Ajax, één keer van PSV en bij de vierde zege, thuis tegen ADO, is de titel een feit. In de slotfase maakte Anna-Lena Stolze de winnende en tegelijkertijd verliest PSV van Ajax.

Twente pakt daardoor een verschil van vier punten, met één duel te spelen en dus is de zevende landstitel een feit. In de beker wordt Twente uitgeschakeld in de halve finales door ADO. Die ploeg verliest de eindstrijd van PSV.

De Enschedese ploeg mag zich door de landstitel dus weer laten zien in de voorrondes van de Champions League. De eerste voorronde wordt simpel overleefd, maar in de tweede en laatste is Benfica te sterk.

In Enschede wordt het nog 1-1, maar in Lissabon is de thuisploeg met 4-0 te sterk en dus haalt Twente het hoofdtoernooi niet. In de Eredivisie is Twente momenteel de nummer twee achter Ajax.

Oranje Leeuwinnen

Voor de voetbalsters van Oranje staat 2021 in het teken van de Olympische Spelen in Tokio. Het is voor het eerst dat Nederland zich met een vrouwenelftal heeft geplaatst voor het toernooi.

Bij Oranje zitten Overijsselaars Jill Roord uit Oldenzaal en Anouk Dekker uit Wierden in de selectie, evenals Kika van Es, Sisca Folkertsma en Renate Jansen van FC Twente. Nederland begint met een 10-3 zege op Zambia. Roord komt tot scoren en Vivanne Miedema maakt er liefst vier.

De wedstrijd tegen Brazilië wordt met 3-3 gelijkgespeeld en China wordt daarna met 8-2 opgerold.

Nederland wint de groep, maar in de kwartfinales gaat het direct mis. Amerika, dat Nederland in 2019 van de wereldtitel hield, is de tegenstander. De wedstrijd eindigt in 2-2, maar Amerika is beter bij het nemen van de strafschoppen (4-2) en dus eindigt de olympische droom.