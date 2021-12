Burgemeester Hardenberg wordt medecurator van failliete zorginstelling en kan zo beslissing over huisvesting cliënten forceren

Burgemeester Offinga van de gemeente Hardenberg is door de rechtbank aangesteld als medecurator van de failliete zorginstelling De Zorgstal in Radewijk. Door het faillissement dreigen zeven zeer kwetsbare cliënten zorg of woonruimte kwijt te raken. De burgemeester heeft vanwege de zorgplicht voor zijn inwoners bevoegdheden om een oplossing voor deze mensen te vinden of dat desnoods te forceren.

De rechter kwam tot deze beslissing, omdat de eerder aangestelde curator in het faillissement, advocaat mr. Weenink, vastloopt in de zoektocht naar een oplossing voor de cliënten. De curator wordt in een wirwar van wet- en regelgeving door diverse instanties van het kastje naar de muur gestuurd. Ondanks alle inspanningen lukte het de curator niet om een goede plek te vinden voor de cliënten met complexe psychiatrische ziektebeelden.

Medeverantwoordelijk

De burgemeester is door de aanstelling samen met mr. Weenink verantwoordelijk voor de goede afwikkeling van dit faillissement. In de praktijk betekent dit dat mr. Weenink kijkt naar de financiële en praktische kant van de zaak. De verwachting is dat burgemeester Offinga zo snel als mogelijk kan zorgen voor goede zorg en woonruimte voor deze kwetsbare inwoners van Hardenberg.

Uitzonderlijke situatie

Persrechter Mark Bosch licht het opmerkelijke besluit om de burgemeester medecurator te maken toe: “Dit is een bijzondere aanstelling voor een bijzonder lastig probleem. Bij mijn weten komt het nauwelijks voor dat een burgemeester wordt benoemd tot curator in een faillissement, maar hier was dit echt noodzakelijk. De curator en de rechter-commissaris (de rechter die toeziet op de juiste afhandeling van faillissementen) hebben grote, groeiende zorgen. Want zoals het bureaucratische proces nu loopt scheelt het niet veel of deze kwetsbare groep mensen komt op straat te staan, met alle gevolgen van dien. De curator heeft geen middelen om dit te doorbreken, een burgemeester wel.”