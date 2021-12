Schutter Haaksbergen weer op vrije voeten, onrust in buurt

De 54-jarige Haaksbergenaar, die afgelopen weekeinde werd aangehouden nadat hij een 64-jarige vriendin met een luchtdrukpistool had beschoten, is weer op vrije voeten gesteld. Intussen is er onrust in de buurt, vooral ook omdat de man er onder begeleiding woont. Geschrokken omwonenden hebben intussen bij woningcorporatie Domijn opheldering gevraagd.

Bewoners van de Margrietstraat in Haaksbergen werden zaterdagmiddag opgeschrikt toen agenten met getrokken dienstpistool een woning binnen gingen, waarop de in de boeien geslagen bewoner werd afgevoerd. Ook een 64-jarige vriendin uit Emmen werd aangehouden.

Zoals gemeld veroorzaakte het schietincident opschudding in de buurt. Met name omdat de politie op dat moment eigenlijk alleen nog maar sprak van een schietincident en het nog niet duidelijk was dat het om 'slechts' een luchtdrukpistool ging.

Verpletterende entree

De aangehouden Haaksbergenaar had een verpletterende entree in de buurt gemaakt want hij woonde er nog maar net sinds twee weken. Omwonenden lieten tegenover RTV Oost weten dat ze vooraf zo al hun bedenkingen hadden. Vooral omdat bekend was dat de man een persoonlijke begeleider had. Onduidelijk is overigens nog of deze begeleider is verbonden aan een zorginstelling of dat het gaat om iemand van een andere organisatie als de reclassering.

Wel was bij de buurtbewoners bekend dat de man tot voor kort in de gemeente Enschede heeft gewoond. Vlak voor zijn verhuizing naar Haaksbergen had de politie nog een inval in zijn woning gedaan. Volgens de man zelf zou de politie zich echter in het adres hebben vergist en had hij niets met deze inval te maken.

'Bang voor hem'

Na het schietincident van afgelopen weekeinde zijn de buurtbewoners er bepaald niet geruster op geworden. Intussen is er een gesprek geweest met de woningcorporatie Domijn. "Maar die hebben laten weten dat ze niets voor ons kunnen doen", aldus een Haaksbergenaar, die anoniem wil blijven. "Inmiddels zit de schrik er goed in. Met name de oudere bewoners hier zijn echt bang voor hem."

De bewuste buurtbewoner werd vanochtend weer in de Margrietstraat gesignaleerd. De afgelopen dagen heeft een klusjesman zijn woning moeten opknappen want het interieur was kort en klein geslagen.

Reactie Domijn

Een woordvoerster van Domijn laat weten dat de woningbouwvereniging niet actief actie zal ondernemen richting de buurt, maar dat het omwonenden vrij staat om contact met de corporatie op te nemen.

"We begrijpen het onveilige gevoel van onze huurders. En we vinden het erg vervelend dat dit gebeurd is. Uiteraard kunnen onze huurders contact opnemen met Domijn. Dan gaan we persoonlijk met ze in gesprek of verwijzen ze door naar de juiste instanties. Over de begeleiding van onze huurder doen we in verband met de privacy geen uitspraken."

Poging doodslag

Volgens een woordvoerster van de politie Oost-Nederland is proces-verbaal tegen de man en vrouw opgemaakt wegens onder meer poging tot doodslag dan wel poging zware mishandeling. De officier van justitie moet nu beslissen over eventuele strafvervolging.

De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. De vrouw uit Emmen was een vriendin, maar niet de partner van de Haaksbergenaar. Die was eerder getrouwd, maar na zijn scheiding woonde hij in zijn eentje in Haaksbergen. Bij het schietincident zijn overigens geen gewonden gevallen.