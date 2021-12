Straks wel goed verzekerd? Overijsselse ziekenhuizen botsen met zorgverzekeraars over contracten

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten contracten met elkaar. Bijna jaarlijks wordt er over de prijzen van die contracten onderhandeld. De zorgverzekeraars willen de prijzen zo laag mogelijk houden, zodat zij meer te besteden hebben en de zorgpremie die jij betaalt niet te hard stijgt.

Maar de ziekenhuizen vinden dat met name grote zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis te veel inzetten op bezuinigen en kostenbesparing. De ziekenhuizen noemen dat onbegrijpelijk, nu door corona de zorg zo onder druk staat.

'Houding valt tegen'

"Nu zo zwaar onderhandelen past niet in een tijdgeest waarin alles van ons gevraagd wordt om de zorg in stand te houden", zegt Mark Klein Koerkamp, financieel manager van het Deventer Ziekenhuis. "Er ontbreekt een gevoel van gezamenlijkheid, terwijl we verwacht hadden juist nu constructief te kunnen onderhandelen. Dat valt tegen."

Het Deventer Ziekenhuis heeft met de meeste kleine zorgverzekeraars al een contract gesloten. Bij de 'grote jongens' is dat een ander verhaal. "Op basis van de voorstellen die er nu liggen, verwachten we dat we er niet met alle zorgverzekeraars uit gaan komen", aldus Klein Koerkamp.

We leggen de gevolgen voor jou als verzekerde uit in de video:

Zorgen bij andere ziekenhuizen

De geluiden van het Deventer Ziekenhuis worden bevestigd door andere ziekenhuizen in Overijssel. Isala in Zwolle heeft nog helemaal geen zorgcontracten gesloten. "Wij maken ons zorgen over het tempo, inzet en dus voortgang van de onderhandelingen. Met sommige verzekeraars verwachten wij niet op korte termijn tot een bevredigend resultaat te zullen komen", zegt een woordvoerder.

Ook de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT spreken van 'erg moeizame onderhandelingen' met de zorgverzekeraars. Volgens ZGT willen de zorgverzekeraars de prijsstijgingen in de zorg niet betalen. "Maar het is juist nu belangrijk dat het ziekenhuis kan blijven investeren en daarvoor is een goede financiële afspraak nodig", zegt een woordvoerder.

Ziekenhuis Saxenburgh in Hardenberg is ook nog in onderhandeling met veel zorgverzekeraars. "Dus over de uitkomsten kunnen we nu nog geen uitspraken doen."

Als verzekeraars niet of te weinig zorg inkopen, kan dat voor jou als patiënt grote gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat je niet meer in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling in je eigen ziekenhuis en dus wellicht verder moet reizen. Of dat je op een lange wachtlijst komt te staan.

Te wijten aan corona

Waar die moeizame onderhandelingen aan te wijten zijn? De ziekenhuizen noemen vooral de coronapandemie als belangrijkste oorzaak. "Verzekeraars lijken verder te willen op het pad dat voor covid-19 werd ingeslagen: grotere efficiency, lagere prijzen en minder ruimte voor ziekenhuizen", zegt de Isala-woordvoerder.

De gevolgen van corona zijn bekend: veel meer patiënten die in het ziekenhuis liggen, een hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel en veel niet-coronazorg die moet worden uitgesteld en later weer moet worden ingehaald. "Dat maakt dat er nu geen ruimte is voor verdere bezuinigingen, terwijl verzekeraars daar nu wel om vragen. Dat maakt de onderhandelingen moeizaam", aldus Isala.

Corona drukt zwaar op de zorgkosten (Foto: ANP/Robin Utrecht)

Reactie zorgverzekeraars

Bijna de helft van de inwoners van Twente heeft een zorgverzekering bij Menzis. "De onderhandelingen liggen dit jaar inderdaad erg gevoelig", erkent een woordvoerder van Menzis. "We moeten nader tot elkaar komen, maar we hebben er vertrouwen in dat we uiteindelijk met alle ziekenhuizen een contract afsluiten."

Zilveren Kruis, dat vooral in de regio Zwolle veel verzekerden heeft, ontkent daarentegen dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. "Zilveren Kruis is met partijen in de regio constructief in gesprek. Wij hebben er vertrouwen in dat we tot passende afspraken zullen komen", laat een woordvoerder weten.

Geen contract?

In het slechtste scenario kan het dus zijn dat je bij je huidige zorgverzekeraar straks niet meer goed verzekerd bent, omdat er geen contract is met het ziekenhuis. "Die mogelijkheid bestaat. Gelukkig is dat in ons ziekenhuis nog nooit voorgekomen. En ik geloof dat we ook echt nog wel samen stappen kunnen maken om tot een contract te komen", aldus Klein Koerkamp van het Deventer Ziekenhuis.