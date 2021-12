Huisartsen bieden petitie tegen hoge werkdruk aan in de Den Haag: 'Toch is het een fantastisch beroep'

Ruim elfhonderd Nederlandse huisartsen hebben de petitie Help de huisarts verzuipt getekend. De petitie is aangeboden aan de Tweede Kamer. Er komt steeds meer werk op ze af, maar er gebeurt niets om hen te helpen en het vak ook weer aantrekkelijk te maken. Eén van de ondertekenaars is huisarts Han Mulder uit Dalfsen, tevens voorzitter van de huisartsenvereniging regio Zwolle.

"Ik heb zeker getekend en het is me uit het hart gegrepen", stelt hij. "Er is steeds meer sprake van een dubbele vergrijzing, zowel bij de patiënten als aan de zorgkant. Steeds minder praktijkhouders moeten steeds meer werk doen. Dat gaat wringen."

'Tekort aan praktijkhouders'

Volgens Mulder is er sec geen tekort aan huisartsen. "Maar is wel een tekort aan praktijkhouders. Mensen die een handtekening zetten, die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de zorg. Jonge huisartsen willen vaak niet 24/7 huisarts zijn en hebben vaak ook een andere levensinvulling. Ze willen kunnen kiezen."

Door alles wat er in de maatschappij gebeurt, wordt het praktijkhouderschap steeds minder aantrekkelijk, merkt ook Mulder. "Dat hebben we zelf natuurlijk ook een beetje laten ontstaan. Het is in zoverre aangepast dat het runnen van een eigen praktijk nu ook in de opleiding zit. "

Twee dingen gevraagd

Mulder stelt dat met de aangeboden petitie eigenlijk twee dingen gevraagd van de politiek. "We willen dat de politiek inziet dat de praktijkhouder de kurk is waar de huisartsenzorg op drijft en dat onze positie wordt versterkt, onder meer door meer inspraak te geven en te luisteren."

Ondanks alle bezwaren en minpunten spreekt Mulder van een fantastisch beroep. "Het is toch geweldig om al die ruim tweeduizend patiënten in mijn praktijk op wat voor manier dan ook te kunnen helpen. Daar doe je het voor."