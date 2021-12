Prominente Enschedeërs over nieuwe burgemeester: "Hij is creatief en heeft veel ideeën"

De 54-jarige Roelof Bleker werd gisteravond benoemd tot nieuwe burgemeester van Enschede. Als alles volgens de planning verloopt, krijgt hij op 1 februari de Enschedese ambtsketting omgehangen.

Dick Buursink (oud-wethouder)

Roelof Bleker volgde in 2001 toenmalig partijgenoot Dick Buursink (PvdA) op als wethouder in Enschede. Buursink trad af naar aanleiding van het rapport van de Commissie Oosting naar de vuurwerkramp. Volgens Buursink staat Bleker daarmee aan de basis van de wederopbouw van de wijk Roombeek. Hij roemt zijn opvolger daarvoor.

"Hij is op een rijdende trein gestapt waarvan de koers bekend was, maar waarvan de tussenstops nog onzeker waren", aldus de voormalig wethouder. Die opdracht volbracht hij volgens Buursink met verve, omdat Bleker een bestuurder is die tussen de mensen staat. "Geen karrenvracht aan secretaresses of woordvoerders", aldus Buursink.

Hij denkt dan ook dat Bleker als burgemeester zal slagen. "Hij is creatief en heeft veel ideeën. Ik denk dat Roelof in staat is om nieuwe ambities te creëren voor de stad en de gemeenteraad daarin mee te nemen om die ambities te bereiken."

Marieke ter Brugge (Enschede Promotie)

Zelf kent ze hem nog niet, maar Marieke ter Brugge, directeur van Enschede Promotie, heeft al veel positieve verhalen gehoord over Bleker. "Hij draagt de cultuur en kunst een warm hart toe en dat moedig ik natuurlijk bijzonder aan", aldus Ter Brugge.

Ze is ook verheugd dat Bleker geen onbekende is in Enschede. "Hij heeft volgens mij de juiste papieren om de stad te kunnen besturen." Ter Brugge hoopt dat Bleker blijft investeren in de binnenstad. "Want dat is hard nodig in deze coronatijd."

Marieke ter Brugge, directeur van Enschede Promotie (Foto: Enschede Promotie)

Maarten Witteveen van Pakhuis Oost noemt de nieuwe burgemeester eveneens "goed voor de culturele sector."

Het is een goede, slimme en rustige kerel Maarten Witteveen van Pakhuis Oost

Ed Wallinga (oud-wethouder)

Ed Wallinga (PvdA) werkte als wethouder tussen 2006 en 2010 samen met Roelof Bleker in hetzelfde college. "Het was zijn laatste en mijn eerste periode als wethouder", weet Wallinga. "Je kan een krachtig bestuurder zijn en het contact met de samenleving verliezen, maar Roelof is iemand die vanuit het belang van inwoners denkt. Dat kenmerkt hem. Samen met bewoners en het bedrijfsleven."

Wat zijn oud-collega de komende tijd voor Enschede kan betekenen? "Wellicht hetzelfde. We hebben natuurlijk een moeilijke periode achter te rug om te besturen. Denk aan corona. Maar ook veel discussies in de gemeenteraad zijn niet afgerond. Ik denk dat hij knopen kan doorhakken en richting kan geven aan het Enschede van de toekomst. Dat is hem wel toevertrouwd. Samen met de raad, maar wel meters willen maken."

Wethouder Ed Wallinga (Foto: )

Andere reacties

Oud-wethouder Marijke van Hees: "Ik ben heel blij met zijn voordracht."

André van Tuinen (oud huis- en studiegenoot): "We woonden jarenlang in hetzelfde huis. Hij was nog niet eerder burgemeester. Het is een heel sociale, eerlijke en oprechte huisvriend."