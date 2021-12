Nationale Vrijwilligersdag; Deventer zet ruim 200 vrijwilligers in het zonnetje

Zeker in de moeilijke corona tijd is de hulp van vrijwilligers aan mensen die het nodig hebben van groot belang. Alles telt, van het maken van een praatje met je buren, tot het buiten zetten van de vuilnisbak en het organiseren van sportevenementen en buurtfeesten.

Burgemeester Ron König van Deventer ging zelf bij een aantal vrijwilligers op bezoek om ze te bedanken: "Die waardering uiten is hartstikke belangrijk, het is ook fantastisch om te zien. Nederland heeft heel veel vrijwilligers, mensen zetten zich heel goed en graag in voor een ander en dat is erg leuk."

Eén van die vrijwilligers is Mia Biesterbosch. Ze werd vandaag voor de gelegenheid ingezet als chauffeur van de burgemeester (op vrijwillige basis natuurlijk). Ze reed hem in haar eigen auto kris kras door de stad, op weg naar de te bezoeken vrijwilligers.

"Ik chauffeur normaal gesproken voor de stichting Automaat. Dat is een project waarin vrijwilligers in hun eigen auto mensen naar bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis brengen. Ik doe dat gemiddeld zo'n twee tot zes keer per week", zegt ze. "Dat is afhankelijk van de vraag en de behoefte. Ik vind het geen opgave om te doen, het is leuk en ik heb geen geraniums thuis, dus ik doe het graag", zegt ze lachend.

Zo heeft ze de burgemeester afgezet voor de deur van Pieter Leeflang, die als vrijwilliger nauw betrokken is bij de stichting 'Vrouwen voor Elkaar'. Hij is er vaak te vinden en geeft de vrouwen van verschillende etnische achtergrond die wekelijks samenkomen met zijn foto's een gezicht binnen de Deventer gemeenschap. Die foto's worden vaak gebruikt voor projecten om aandacht te vragen voor de problematiek waarmee deze vrouwen soms te maken hebben."

Gedicht voor de vrijwilligers

Hij is aangenaam verrast als de burgemeester hem samen met de dichter een bedankje aan de deur komt brengen. Het gedicht raakt bij hem een gevoelige snaar. Ik wordt er zelfs een beetje emotioneel van", zegt hij terwijl de burgemeester hem de bloemen aanreikt. "Het is meer dan ik ooit verwacht had, als ik al iets terug verwacht, want ik krijg er zelf al zoveel voor terug door dit werk te doen."

Passage uit het gedicht voor de vrijwilligers van dichter Luuk Harmsen (Foto: Stichting Deventer Doet)

"En dat is ook de kracht van de gemeenschap denk ik", vult burgemeester König aan. "Ik hoor dat van heel veel vrijwilligers, je geeft door te helpen maar je krijgt er ook zo veel voor terug, heel mooi."

Vraag hulp

De stichting zorgt ervoor dat vrijwilligers en mensen die behoefte hebben aan hulp met elkaar in contact komen. Onder meer via de projecten Automaat, het project Deventer Belt en het project "Beter met je buren" waarin vraag en aanbod aan vrijwilligerswerk bij elkaar komt.

"Vrijwilligers melden zich wel", zegt ze "maar het is voor onze stichting lastiger om in contact te komen met de mensen die graag hulp krijgen. Daartegen zeggen we met klem. Als je hulp nodig hebt pak de telefoon en bel ons, overwin je schroom."