Zaak Lotte: jongste broer hoort maximale jeugdstraf tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie heeft geen nadere details bekendgemaakt over wat specifiek het aandeel in de zaak van de twee verdachten zou zijn. Justitie houdt het erop dat de nu 16-jarige Almeloër wordt verdacht van 'medeplegen van doodslag'.

Zoals RTV Oost gisteravond al meldde, deed zich de opmerkelijke situatie voor dat jongen aanvankelijk een bekentenis had afgelegd, maar die later weer introk.

Pikante foto

In deze spraakmakende zaak draait het om twee Almelose broers die ten tijde van het misdrijf respectievelijk 15 en 17 jaar oud waren. Nadat ze ruzie met Lotte hadden gekregen, maakte het meisje op zondagmiddag 10 januari een afspraak met de oudste van het stel. Die pikte haar op op zijn scooter, waarna ze naar een plek reden. Daar sprong ineens de jongste broer achterop, waarna de twee jongens Lotte meenamen naar het industrieterrein Het Wendelgoor. Beide broers hadden vooraf afgesproken dat ze Lotte 'een klap' zouden geven.

Aanleiding voor de ruzie was een naaktfoto, die de oudste broer aan Lotte had gestuurd. Toen hij later ontdekte dat het meisje de pikante foto had doorgestuurd naar anderen, was hij daar kwaad over.

Naar nu blijkt heeft de oudste broer tijdens de rechercheverhoren aanvankelijk ontkend dat hij op de compromitterende foto te zien zou zijn. Toen hij gaandeweg de verhoren echter werd geconfronteerd met hele specifieke fysieke eigenschappen had ontkennen weinig zin meer.

Gewurgd

Eenmaal op de plek aan de rand van Het Wendelgoor liep het slachtoffer die middag rake klappen op en belandde na een trap in een diepe sloot, waarop de broers haar volgens justitie verstopten onder rietmaaisel. Sectie op haar stoffelijk overschot wees later uit dat Lotte vermoedelijk is gewurgd.

Nadat de oudste broer diezelfde dag nog - overigens samen met zijn vader - werd aangehouden, werd zijn jongere broer de volgende avond ingerekend.

Bekennende appjes

Later bleek uit onderzoek door het rechercheteam Bateleur 21 dat de jongste verdachte vanaf die zondagmiddag tot aan zijn aanhouding allerlei appjes naar meerdere van zijn vrienden had gestuurd. Daarin appte hij dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Lotte. Zo zou hij haar klappen hebben gegeven.

Tijdens de daaropvolgende rechercheverhoren legde hij aanvankelijk eveneens een gedeeltelijk bekentenis af, maar die woorden nam hij later terug. Sterker, hij hield vanaf dat moment vol dat hij Lotte zelfs met geen vinger had aangeraakt.

Onduidelijk is waarom de jongen aanvankelijk bekende. Mogelijk was dit om zijn oudere broer te ontlasten.

Tekst gaat verder onder foto

De gedenksteen voor Lotte, dichtbij de plek waar begin dit jaar het levenloze lichaam van het meisje in een diepe sloot werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Relatie met Lotte

Beide broers hebben korte tijd een relatie met Lotte gehad. Los van elkaar, maar met kort tijdsbestek ertussen. Wat de oudste broer betreft heeft hij die relatie echter nooit als een verhouding gezien, zo maakte hij tijdens de rechtszaak kenbaar.

Ook verklaarde hij dat hij geen gemeenschap met Lotte heeft gehad. Het meisje meende dat ze zwanger was, maar sectie wees later uit dat dat niet het geval was.

Jeugd-tbs

Omdat de jongste broer ten tijde van het misdrijf nog maar 15 jaar was, kon justitie vanochtend maximaal één jaar jeugddetentie tegen hem eisen. Aangezien hij al bijna een jaar in voorarrest zit, zou dat inhouden dat hij op korte termijn alweer op vrije voeten zou komen. Om die reden was vooraf al de verwachting dat het Openbaar Ministerie ook de zogenoemde PIJ-maatregel (jeugd-tbs) zou eisen.

De 15-jarige heeft volgens gedragsonderzoekers een ontwikkelingsstoornis en moet daarom als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd.

Oudste broer

Bij kinderen van 16 en 17 jaar kan maximaal een straf van twee jaar worden opgelegd. Zijn oudere broer hoorde dan ook vorige week twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs tegen zich eisen. Omdat hij een maand na het misdrijf 18 jaar werd, had het OM de kinderrechter kunnen vragen de jongeman volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen, waardoor aanzienlijk hogere straffen kunnen worden opgelegd. Justitie besloot daar echter vanaf te zien. Bij 15-jarige verdachten kan het volwassenenstrafrecht niet worden toegepast.

Verdacht van moord

Aanvankelijk werden de broers overigens verdacht van moord, maar de officier van justitie liet tijdens de rechtszaak weten dat de twee geen vooropgezet plan hadden Lotte van het leven te beroven. Wel vindt de openbaar aanklager dat er sprake is van doodslag.

De strafzaken tegen de twee broers werden afzonderlijk van elkaar behandeld, maar de rechtbank doet op 23 december gelijktijdig uitspraak.