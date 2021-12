Cobra 6 tegen ruit van woning geplakt in Borne: flinke schade door knal

De bewoner van het huis omschrijft het alsof er een buitendeur met een harde klap werd dichtgegooid. Het was rond vier uur vanmorgen. Zijn vrouw werd wakker en ook de kinderen hadden het gehoord.

"Wij slapen op zolder", vertelt de bewoner die niet met naam en toenaam wil worden genoemd. "De kinderen hebben de eerste verdieping." Omdat er gerinkel te horen was, ging hij beneden kijken. "Ik rook een brandlucht in huis", vertelt de man. "Ook de buren zaten rechtop in bed door de knal."

Overal glas

In eerste instantie dacht de inwoner van Borne nog aan problemen in de keuken met gas, maar toen hij ging kijken in de uitbouw van het huis werd al snel duidelijk wat er aan de hand was. "De ruit lag eruit en overal lag glas", vertelt hij. "Ook zag ik een huls liggen van een cobra."

Flinke schade door een Cobra 6 die tegen een ruit van een woning is geplakt in Borne. (Foto: Eigen foto bewoner)

De politie wordt gebeld en die bevestigt later die nacht dat er inderdaad een cobra 6 is ontploft bij het huis. Vermoedelijk is het illegale vuurwerk tegen de ruit geplakt voor het ontplofte. "Dat is schrikken", zegt de bewoner, die vooral ook dacht aan wat nog meer had kunnen gebeuren. Dan gaat het over brand, maar ook over de twee honden van het gezin. "Die hadden daar ook kunnen liggen."

Domme pech

En al snel dringt een andere vraag zich op. Waar komt dit vandaan? De bewoner kan het niet bedenken. Hij heeft geen idee waarom iemand moedwillig zijn woning zou willen vernielen en de bewoners van het huis in gevaar zou willen brengen. Hij houdt het op domme pech.

Illegaal vuurwerk is volgens de man overigens geen probleem in de wijk. "Je ziet wel eens wat de lucht ingaan in de oudere wijken", vertelt hij. In de nieuwbouwwijk van Borne is er eigenlijk nooit serieus wat aan de hand. "Ik ben niet anti-vuurwerk, maar die harde knallen vind ik niks."

Aangifte

De politie bevestigt dat er vannacht aangifte is gedaan "Omwonenden hebben nog in de buurt rondgekeken maar niemand aangetroffen", aldus een woordvoerster.

De bewoner van het huis heeft in de buurtapp gevraagd of mensen die iets gezien of gehoord hebben zich willen melden bij de politie.

Steeds zwaarder vuurwerk

Vanmorgen kwam naar buiten dat vuurwerk dat via websites en sociale media illegaal wordt aangeboden steeds groter en zwaarder wordt . Dat signaleren de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die zeggen steeds meer zwaar vuurwerk te zien dat honderd tot enkele honderden grammen flitspoeder bevat. "Hoeveelheden die bij ontploffing dodelijk letsel kunnen veroorzaken", zegt Rikus Woortmeijer van het NFI.

Ik ben niet anti-vuurwerk, maar die harde knallen vind ik niks Bewoner

Volgens de drie partijen gaat het om onder meer shells, die ook wel mortierbommen worden genoemd, en om flash bangers. Dat is zeer zwaar knalvuurwerk. "Niet vergelijkbaar met de strijker van vroeger. Een nitraat bevat twee tot vijf gram flitspoeder", aldus Woortmeijer.

Kleintje Cobra 6

"De nu ‘populaire’ Cobra 6 bevat 25 tot 30 gram flitspoeder. Als die in je hand ontploft, raak je je hand kwijt." De Cobra 6 is intussen een kleintje geworden, aldus de drie partijen.

"Het gaat elk jaar wel een paar keer goed mis," zegt vuurwerkspecialist Jack Sijm van de politie: "Woningen verwoest, een hand eraf, gehoorschade en zelfs dodelijk letsel."

Deventer

Zo liet een man in Deventer op oudjaarsnacht 2020 een vuurwerkbom ontploffen in een woonwijk in die stad. Hierdoor raakten de ruiten en kozijnen van tientallen woningen beschadigd en liepen twee personen blijvende gehoorschade op. De 33-jarige dader kreeg anderhalf jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk