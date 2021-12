Noodkreet wijkverpleging regio Zwolle: "Personele bezetting staat onder water"

De wijkverplegingsteams van Driezorg, in de regio Zwolle en Hasselt, luiden de noodklok. De organisatie staat qua personele bezetting tijdens deze derde coronazorgcrisis momenteel onder water. Er is onvoldoende personeel beschikbaar om alle zorgtaken voor de circa vijfhonderd cliënten goed en volledig te doen.

"We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim en uitval door de coronapandemie, we moeten met veel minder mensen dezelfde zorg bieden. Dat gaat gewoon niet", zegt manager thuiszorg Diane Abels van Driezorg.

Medisch noodzakelijke zorg

De organisatie moet de zorg, hoe schrijnend de keuzes soms ook zijn, per cliënt afschalen naar medisch noodzakelijke zorg. Anders lukt het niet om de wijkzorgroutes in Zwolle en Hasselt te lopen. "Als we alle taken blijven doen, vallen er mensen tussen wal en schip. Dat betekent dat sommige onderdelen van de zorg niet altijd op tijd lukken, omdat anders een cliënt even verderop de medisch noodzakelijke hulp niet krijgt", zegt Abels.

De organisatie moet per cliënt bekijken en beslissen wat absoluut gedaan moet worden en wat tijdelijk even niet kan. "Dat zijn lastige keuzes en die doen pijn", zegt Abels. "Onze medewerkers hebben allemaal een zorghart, ze willen het beste voor de mensen, maar het lukt momenteel qua tijd niet om aan alle hulpvragen te voldoen."

Minder personeel

Het is volgens haar ook een moeilijk te verkopen boodschap aan de cliënten, de familieleden en mantelzorgers die het betreft. Die willen begrijpelijkerwijs de beste zorg. "Dat geeft extra druk voor onze medewerkers, want het levert constant discussie op. Als we de ene cliënt meer en langer verzorgen, krijgt iemand anders verderop minder of geen zorg. In die situatie willen we niet terecht komen, maar onze medewerkers moeten het wel continu uitleggen", zegt de manager.

"We werken in de teams normaal gesproken dagelijks met zo'n 71 fulltime medewerkers, maar moeten er daar de laatste tijd structureel al tien van missen. Daarbovenop komt momenteel een hoog uitvalpercentage, waardoor we op sommige dagen met de helft minder personeel hetzelfde werk moeten doen. Dat is fysiek en mentaal erg zwaar voor onze medewerkers."

Zoektocht naar vrijwilligers

Abels vervolgt haar verhaal met een dringende oproep. "We doen een beroep op familie, mantelzorgers en vrijwilligers voor begrip en vragen daar waar mogelijk zorgtaken over te nemen. We hopen dat mensen ons willen helpen. Het mooiste zou zijn als vrijwilligers met een medische achtergrond zich melden en bijspringen. Maar ook mensen zonder medisch diploma zijn welkom." Abels doelt daarmee op gewone vrijwilligers die op het gebied van mentale en psychische ondersteuning van cliënten een belangrijke rol kunnen spelen.

"Veel van onze cliënten met bijvoorbeeld dementie of andere psychische klachten hebben structuur nodig. Als daar verandering in komt kunnen thuis crisissituaties ontstaan. Ik had laatst een man aan de telefoon wiens dementerende vrouw maar zo in een psychose terecht kan komen als haar ritme verstoord wordt. Dat kan zo'n man van 85 niet alleen thuis opvangen."

We zoeken zelf naarstig naar extra hulp, want personeel is moeilijk te vinden. We doen dat via de gemeente, vrijwilligersorganisaties, de huishoudelijke hulp en de service coördinatoren van diverse ouderen instellingen. De ervaring leert inmiddels helaas dat er maar weinig mensen zijn die zichzelf spontaan bij ons melden om te helpen. De meeste hulp komt vaak van familie en beperkt zich tot de eigen interne kring. Dat is prima, maar we hebben meer nodig."

Schrijnend

Het verhaal dat Abels vertelt is een ook een schreeuw om aandacht. Ze beaamt dat het in de media nog heel vaak over de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen gaat en veel minder over de problemen waarmee de wijkteams geconfronteerd worden.

Dat steekt. "Wat er momenteel in de ziekenhuizen gebeurt, is absoluut zorgelijk. Maar wat er bij ons in de wijken gaande is, is minstens net zo schrijnend. Iedereen die niet opgenomen wordt in het ziekenhuis en ziek thuis komt te liggen, is afhankelijk van onze zorg. Maar de aandacht voor de personele problemen in de wijk staat nog steeds niet in verhouding tot de aandacht voor de ziekenhuiszorg."

"Grote organisaties proberen daarvoor landelijk wel meer aandacht te genereren, maar dat is niet waar wij momenteel op de werkvloer druk mee zijn", aldus Abels. "Wij proberen de zorgcrisis zo goed en zo kwaad als het gaat te managen, want de nood bij Jan en Alleman in de wijk is hoog en schrijnend. We staan naar mijn idee nog maar aan het begin van deze zorgcrisis en ik ben heel eerlijk gezegd bang voor wat nog meer komen gaat."