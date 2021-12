Debat afvalwater: neemt minister Blok de wensen van Twente echt serieus?

Een oproep van cabaretier Herman Finkers, een unanieme eis van Dinkelland, verschillende brieven vanuit gemeenten en provincie Overijssel en een goedlopende petitie, er zijn signalen genoeg dat Twente tabak heeft van het afvalwater dat door de Nederlandse Aardolie Maatschappij op een kilometer diepte in de Twentse bodem wordt gestopt.

Landsbelang

Er zijn zorgen over de risico's van die injectie en de NAM geeft geen garanties dat alles goed gaat. Al in 2016 vroegen zevens Noord-Twentse gemeenten unaniem om stillegging, maar de injectie van afvalwater is volgens de minister in economisch opzicht te belangrijk. Volgens Herman Finkers getuigt dat van een vreemde vorm van disrespect voor de Twentse bevolking. "Het landsbelang is niet meer dan een beetje extra NAM-geld naar de overheidskas en daarvoor worden wij voor eeuwig op een gifput gezet."

Als wij voor Den Haag niet meer zijn dan een mooie goedkope afvalput voor de oliewinning in Schoonebeek, geef ons dan maar aan Duitsland Herman Finkers

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer willen GroenLinks en het CDA dat de minister nog eens goed naar de materie kijkt. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks vraagt om een moratorium, waarin de injectie gedwongen stil ligt totdat bekend is of er betere alternatieven zijn.

"Het is echt niet van deze tijd dat je olie gaat winnen en het vervuilde afvalwater in de grond pompt. Mensen in Twente maken zich hier terecht veel zorgen over. Het is tijd dat deze minister van Economische Zaken, maar ook de minister van Klimaat, luistert naar deze zorgen."

Suzanne Kröger van GroenLinks heeft de mijnbouw in haar portefeuille (Foto: GroenLinks)

Versneld onderzoek

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder wil de minister vragen om het onderzoek naar de mogelijkheden om het afvalwater te zuiveren versneld uit te voeren. Ondanks de toezegging van de minister in november 2020, bleek deze week dat Mulder een jaar langer op dat onderzoek moet wachten. De minister heeft het om onbekende redenen uitgesteld.

"Daar werd ik niet blij van toen ik dat hoorde. De minister heeft me nota bene toegezegd dat het onderzoek eerder zou komen en nu wordt het toch uitgesteld", aldus Mulder eerder deze week voor de microfoon van RTV Oost. Kamerlid Mulder wil vandaag van de gelegenheid gebruik maken om alsnog om een versnelling te vragen en hoopt daarbij op steun van andere partijen.

Meer duidelijkheid over enkele weken

Het Kamerdebat vandaag draait om de vragen aan de minister en de antwoorden daarop. Er zullen vandaag geen moties worden ingediend, dat gebeurt volgende week. Nog een week later kunnen de Kamerleden stemmen op die moties en dan weten we eigenlijk pas goed wat de uitkomsten zijn van het debat van vandaag.