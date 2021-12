Komt tijdelijke stop op afvalwaterinjectie toch dichterbij? Tweede Kamer dringt aan bij minister Blok

Twente is bij de Kamerleden onder de aandacht gekomen, omdat er rond de injectie van afvalwater in de afgelopen tijd veel is mis gegaan, omdat er toenemende zorgen zijn bij Twentse inwoners en omdat de lokale en provinciale politiek meermaals heeft verzocht om de afvalwaterinjectie direct te beëindigen.

Steeds meer aandacht

In Den Haag kan men intussen ook niet meer om de afvalwaterinjectie heen. In de afgelopen dagen waren publicaties hierover terug te vinden bij RTV Oost maar ook in de Volkskrant, bij Nieuwsuur en bij de NOS. Dat de bekende cabaretier Herman Finkers op de barricaden is gesprongen ter verdediging van zijn geboortegrond, heeft duidelijk bijgedragen aan alle aandacht.

Maar nu zijn alle ogen weer gericht op de Tweede Kamer. Hier moet duidelijk worden wat de toekomst is van de injectie van afvalwater op een kilometer diepte in de Twentse bodem. In de stappen die Nederland zet in de energietransitie, is de injectie van afvalwater een buitenbeentje.

In Twente wordt productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek geïnjecteerd in het voormalig gasveld Rossum-Weerselo. Veel Twentenaren zijn bezorgd over de injectie van het water. De angst is dat waterbuizen gaan lekken, met als gevolg dat het giftige water in de natuur terecht komt.

Er zijn steeds meer vragen over de noodzaak om ook de laatste restjes olie uit het Schoonebeekveld te halen. Zeker ook omdat het vervuilde afvalwater dat overblijft uit die oliewinning, volgens een aantal experts op langere termijn voor een natuurramp van catastrofale omvang zou kunnen zorgen als dat in de bodem wordt gepompt.

NAM-boortoren aan het werk bij gescheurde injectiebuis in Rossum (Foto: NAM Assen)

'Economisch belang is groter'

De opeenvolgende ministers van Economische Zaken die zich sinds de start van de afvalwaterinjectie in 2011 met dit dossier hebben bezig gehouden, vonden dat het landsbelang prevaleerde boven de zorgen van Twentse inwoners. Kort gezegd, de inkomsten uit de oliewinning voor de staatskas zijn belangrijker.

Inmiddels verandert de wereld in sneltreinvaart en claimen meerdere Kamerleden "dat het economisch belang nooit voor kan gaan op de volksgezondheid of op ernstige milieurisico's". Volgens Kamerlid Kröger van GroenLinks is die opvatting zelfs niet meer van deze tijd.

Het moratorium -tijdelijke stopzetting- waar zij demissionair minister Stef Blok om wil vragen, leek weinig kans van slagen te hebben. Maar het lijkt er ook op dat de kansen keren.

Versnel onderzoek naar waterzuiveren

Agnes Mulder van het CDA zet liever in om een onderzoek naar alternatieven van de afvalwaterinjectie versneld te laten uitvoeren. Toen ze daar eerder om vroeg, liet minister Blok weten dat dat onderzoek juist een jaar is uitgesteld. Blok verwacht dat zijn opvolger, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat in november 2022 zal aangeven of de zesjaarlijkse evaluatie aanleiding geeft tot het nemen van een besluit. Voor Kamerlid Agnes Mulder duurt dat te lang.

"Met alle problemen die er zijn is er alle reden om over te gaan tot zuivering van het afvalwater. Maar waarom wordt dit zo enorm getraineerd? Waarom wordt de Kamer niet geïnformeerd? U brengt wel de NAM op de hoogte maar de Kamer niet en ook niet de inwoners. Snapt u dat we denken te moeten ingrijpen?"

Minister Blok reageert: "Zonder de evaluatie van de injectie kan ik niet antwoorden op uw vragen, want daar staan uw antwoorden in. We kunnen zonder dat niet lukraak besluiten want daar zou de NAM het onschuldig slachtoffer van zijn."

'NAM is geen onschuldig slachtoffer'

Mulder zegt: "We weten dat het niet goed gaat en de NAM is daar geen onschuldig slachtoffer van. Zo kunt u dat ook zo niet zeggen, want ik geloof er niks van. Ik ga niet akkoord met uw conclusie dat we er niks aan konden doen. Het probleem wordt afgewenteld op de inwoners en dat kan gewoon niet."

Opnieuw reageert Blok afhoudend: "Ik begrijp uw teleurstelling, maar de feiten kan ik niet veranderen en zonder rechtsgrond kan ik niet optreden. Ik heb mij als minister van Economische Zaken te houden aan de Mijnbouwwet."

Ook Suzanne Kröger lijkt geïrriteerd door de opmerkingen van minister Blok. "U heeft het steeds over de rechtszekerheid van de NAM, maar de rechtszekerheid voor omwonenden speelt geen enkele rol. Dit kan niet waar zijn. Wil de minister zoeken naar mogelijkheden om injectie te stoppen? Dit moet ergens stoppen!"

Rechtszekerheid voor omwonenden speelt geen enkele rol, dit kan niet waar zijn! Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid GroenLinks

Paralellen met Groningen

SP-Kamerlid Sandra Beckermann ziet hele sterke paralellen tussen het dossier Groningen en de Twentse afvalwaterinjectie. "We weten dat het kabinet na de allereerste aardbeving in 1991 in Groningen geen zorgen had. Jaren later zei het kabinet in geval van Groningen ineens: 'Hadden we maar', maar toen was het leed al geleden. Nu wil ik graag weten of het kabinet dan geen lessen trekt als het gaat om de situatie in Twente?"

Minister Blok reageert afhoudend. "Wij laten ons uitgebreid informeren en als er geen rechtsgrond is, dan kunnen we niets."

Beckermann reageert gepikeerd. "Dit zijn praktijken die we niet op deze manier moeten toestaan. Het is zo makkelijk om te zeggen dat ze nou eenmaal een vergunning hebben. Als u nu zou worden gevraagd om de afvalwaterinjectie toe te staan, zou u dat dan in deze tijd ook nog doen?"

Blok: "Mijn eerlijke antwoord aan u, als ik nu een nieuwe aanvraag zou krijgen ben ik gehouden aan de Mijnbouwwet, zo hebben we dat georganiseerd in dit land. En dat betekent in dit geval dat we alle toetsingsprocedures zouden opstarten. Als die toetsing zou aangeven dat niets in de weg staat, dan volg ik de wet."

'Wat kost het om te stoppen?'

PvdA-Kamerlid Nijboer vraagt de minister "of het financiële belang van oliewinning groter is dan de zorgen in de regio?". Een concreet antwoord wordt niet gegeven.

Kamerlid Raoul Boucke van D66 wil weten wat het zou kosten om de afvalwaterinjectie te stoppen, tot meer duidelijk is over afvalwaterzuivering. Minister Blok kan ook op deze vraag geen antwoord geven. "Dit is een ingewikkelde rekensom waarbij we onder meer moeten kijken naar eerdere soortgelijke procedures en dat moet eerst uitgerekend worden."

D66 vraagt om die rekensom voor de kerst af te ronden en de resultaten te delen met de Kamer. Ook het CDA en GroenLinks willen graag snel het antwoord weten maar volgens Stef Blok kan dat niet eerder dan in januari.

Oude NAM-injectieput (Foto: RTV Oost)

Wrevel

Er is duidelijk toenemende wrevel over de situatie. Het lijkt erop dat het CDA meer begint te zien in het moratorium dat GroenLinks wil afdwingen. Daarnaast lijkt D66 in toenemende mate geïnteresseerd in het versnelde onderzoek waarom CDA-lid Agnes Mulder vraagt.

Nog steeds spelen talloze vragen bij de Kamerleden en zij krijgen een tweede kans om die vragen beantwoord te krijgen. Binnenkort wordt het debat vervolgd in tweede termijn. Daarna kunnen de Kamerleden hun moties indienen. Pas na de stemming over die moties, weten de inwoners van Noordoost-Twente hoe lang ze zich nog zullen moeten neerleggen bij de afvalwaterinjectie.