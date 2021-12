Toch laagvliegroute bij Zwolle: opnieuw teleurgestelde brief naar de minister

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn teleurgesteld in demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat laat het provinciebestuur weten niet blij te zijn met de laagvliegroute die in stand blijft boven Overijssel. De minister heeft vorig jaar meermaals laten weten dat er een einde komt aan de laagvliegroutes waar zoveel over te doen is geweest. De laagvliegroute over Lemelerveld naar Zwolle blijft echter, blijkt nu.

Die route voert naar Lelystad Airport. "Tot onze teleurstelling heeft de minister van I&W laten weten dat er geen oplossing is gevonden voor de laagvliegroute vanuit het zuiden, die over het Vechtdal in onze provincie verder gaat richting Lelystad Airport. Onze teleurstelling over de reactie van de minister is zeer groot, aangezien er geen invulling is gegeven aan eerdere toezeggingen", schrijft het provinciebestuur in de brief aan de minister.

Bezwaren

Vanaf het moment dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laagvliegroutes invoerde om het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport veilig te laten verlopen, zijn er bezwaren geweest vanuit de regio Zwolle en de omliggende gemeenten Raalte, Kampen, Dalfsen, Heerde en Hattem.

Deze gemeenten en de provincie Overijssel zijn samen opgetrokken richting Den Haag; in felle weerstand over de laagvliegroutes over deze regio.

Veel overlast

Laag vliegen veroorzaakt bovenmatig veel overlast voor de inwoners op de grond en bovendien zou het ministerie de beslissingen hierover niet genomen hebben in samenspraak met de betrokken gemeenten.

Meermaals deed de toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen de toezegging dat de laagvliegroutes zouden verdwijnen. Door een herinrichting van het luchtruim boven Nederland zouden die laagvliegroutes volgens haar niet nodig zijn.

Randvoorwaarde

Voor de gemeenten en de provincie Overijssel is het oplossen van de laagvliegroutes altijd een randvoorwaarde geweest, om in te kunnen stemmen met de opening van Lelystad Airport. Met de concrete toezeggingen van de minister waren bestuurders in Overijssel ervan uit gegaan dat de routes ook zouden verdwijnen.

Dat blijkt nu dus niet zo te zijn als het gaat om in ieder geval één van de laagvliegroutes boven Overijssel. Gedeputeerde Staten zijn nu teleurgesteld dat de minister haar toezeggingen niet na komt. In Den Haag wordt gewerkt aan een herziening van het luchtruim en tot die volledig is uitgewerkt, is niet duidelijk of de laagvliegroute over Lemelerveld van tijdelijke aard is.

Overlast

"De boodschap richting ons en onze inwoners blijft hetzelfde. Namelijk dat de laagvliegroute niet opgelost kan worden en dat onze inwoners overlast zullen krijgen zodra Lelystad Airport open gaat. Daarbij is ook onvoldoende helder hoe tijdelijk de tijdelijke laagvliegroute is." Dit schrijft het provinciebestuur in haar brief aan de minister. Het ministerie van I&W verwacht zeker tot in 2017 aan de herindeling van het luchtruim te werken.

"Wij zien het nadrukkelijk als een belangrijke opgave van het Rijk, en ook van het nieuwe kabinet, om de gedane toezeggingen gestand te doen. We hopen daarom zeer dat u zich met ons zal blijven inzetten -

ook in de volgende kabinetsperiode - en erop toe blijft zien dat de laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle daadwerkelijk zal worden geschrapt, voordat van opening van Lelystad Airport sprake kan zijn."