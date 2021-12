Kelderkraker PEC Zwolle - Fortuna, Heracles heeft uitsyndroom, RKC angstgegner van FC Twente

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Utrecht – Go Ahead Eagles

Winnen in de Galgenwaard is Go Ahead Eagles nog niet vaak gelukt. De laatste zege in 2014 was een spectaculaire. Een veel beter Utrecht scoorde vlak na rust twee keer en daarmee leek de kous af. Maar door Deniz Turuc en Bart Vriends kwam de Deventer-ploeg uit het niets langszij. En het werd nog mooier voor Eagles toen Jeffrey Rijsdijk diep in blessuretijd de winnende maakte.

De andere twee zeges stammen uit 1992 (0-2) en 1976 (1-4). Erwin Looms en Gijs Steinmann tekenden in 1992 voor de Eagles-goals. In 1976 bezorgden doelpunten van Josko Gluic (2x), Jan van Deinsen en Peter Arntz Go Ahead de eerste zege bij FC Utrecht.

FC Utrecht en Feyenoord zijn de enige ploegen die dit seizoen nog geen thuiswedstrijd hebben verloren. FC Utrecht won er zes en speelde één keer gelijk.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Jeffrey Rijsdijk maakte in 2014 de winnende tegen FC Utrecht (Foto: ANP)

PEC Zwolle – Fortuna Sittard

Gaat PEC Zwolle eindelijk de laatste plaats verlaten? Een overwinning tegen Fortuna Sittard, dat net boven PEC staat, volstaat daarvoor.

In januari van dit jaar verloren de Zwollenaren de thuiswedstrijd tegen de Limburgers met 0-2. Zian Flemming, tot vorig jaar PEC-speler, nam met een goal wraak op zijn vorige werkgever. De zeven onderlinge duels daarvoor in de eerste- en eredivisie werden thuis allemaal gewonnen door PEC.

PEC en Fortuna speelden vaak tegen elkaar in de eerste divisie. In de allereerste ontmoeting in 1971 liep het danig uit de hand in de slotfase. PEC-trainer Laszlo Zalai weigerde de bal aan Fortuna-speler Frans Roemgens te geven, die daarop de Zwolse coach in het gezicht sloeg. Zalai reageerde meteen met een ferme trap waarna politie en bestuurders in actie kwamen om de zaak weer te bedaren. PEC won met 2-0.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Flemming scoorde begin dit jaar namens Fortuna tegen zijn oude club, PEC Zwolle (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – RKC

RKC heeft al meer dan een jaar geen uitwedstrijd gewonnen. Die laatste zege buiten Waalwijk was 27 november vorig jaar tegen… FC Twente, 0-2. Cyril Ngonge en Finn Stokkers tekenden voor rust voor de RKC-goals.

In augustus 2019 was er een sensationele slotfase. In de 90ste minuut scoorde Haris Vuckic voor de tweede keer en bracht zo de 2-2 op het scorebord. Diep in blessuretijd ontplofte de Grolsch Veste na de 3-2 van Rafik Zekhnini, maar die explosie was van korte duur want meteen daarna slaagde Paul Quasten erin om 3-3 te maken.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Twente voor het laatst in de eredivisie van RKC won. In januari 2012 werd het 5-0, mede door twee goals van Luuk de Jong. De grootste zege boekte de Enschedese ploeg meteen in de eerste ontmoeting uit 1988. Wim Balm was toen de grote man met vier treffers in het duel dat FC Twente met maar liefst 7-1 won.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Bijna tien jaar geleden won FC Twente in de Eredivisie voor het laatst van RKC, Luuk de Jong scoorde twee keer (Foto: Orange Pictures)

Vitesse – Heracles

Uitwedstrijden en Heracles, dat mag je dit seizoen gerust een mismatch noemen. Na zeven duels buiten Almelo staat de teller welgeteld op één punt en zes nederlagen.

En Vitesse is nou niet bepaald de ploeg waarvan Heracles de punten pakt als het in Arnhem op bezoek komt. De laatste twee duels in de Gelredome werden kansloos verloren met 3-0 en 4-0. Van de 36 ontmoetingen in alle competities (sinds 1958) wonnen de Almeloërs er maar drie.

Brahim Darri en Samuel Armenteros scoorden in 2016 (1-2) en in 2009 bezorgden Willie Overtoom en Sebastiaan Steur Heracles de punten (0-2).

De allereerste overwinning in 1962 was een curieuze. Voor de bekerontmoeting in de achtste finales stelde Heracles het reserveteam op. Heracles was op dat moment al kampioen van de eerste divisie B en moest met de kampioen van de A-afdeling (Fortuna Vlaardingen) een paar dagen later uitmaken welke ploeg naar de eredivisie promoveerde. Scouts van Fortuna en de stadionspeaker van Vitesse hadden geen idee wie namens Heracles in het veld liepen. Toch wonnen de Almeloërs wel, na verlenging met 0-1.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.