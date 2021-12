Twentse bussen rijden door Deventer na vandalisme met brandblussers in twintig Keolis-bussen

Misschien heb je ze al zien rijden in Deventer: de rode bussen van vervoerder Twents. De komende tijd rijden de dieselbussen op meerdere lijnen door de hele stad. En nee, het is geen sfeeractie van FC Twente of stunt van de gemeente Enschede. De Twentse bussen rijden daar, omdat afgelopen weekend meerdere bussen van Keolis het doelwit zijn geworden van vandalisme.

Het voorval gebeurde afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag in Apeldoorn. Meerdere vandalen spoten in twintig bussen de brandblussers leeg. "Wij betreuren het ten zeerste dat er mensen zijn die moedwillig spullen van anderen vernielen. Van andermans spullen blijf je af!", reageerde vervoerder RRReis boos.

Zo'n drie weken geleden was er ook al een incident op dezelfde vestiging: toen werden er meerdere bussen van de stekker gehaald en werd in één bus ook een brandblusser leeggespoten.

Overal

De twintig bussen die afgelopen weekend het doelwit waren, zitten helemaal onder het blusspul. "De poeder zit zelfs onder het dashboard", zegt woordvoerster Lotte Hendriksen van Keolis. "Om schade te voorkomen, hebben we een professioneel bedrijf ingeschakeld om de bussen schoon te maken." En dat is een hele klus: per week kan het bedrijf zo'n twee bussen schoonmaken.

De komende tijd moet Keolis het dan ook met een stuk minder bussen doen. "Daarom hebben we extra bussen uit Twente gehaald, zodat we de gewone dienstregeling kunnen rijden." De rode bussen zullen de komende maanden dan ook nog in het Deventer straatbeeld te zien zijn. "Gelukkig ligt Deventer dicht bij Twente, dus ze zijn wel wat gewend", lacht Hendriksen.

De vervoerder heeft aangifte gedaan bij de politie van het vandalisme. Zij doet op dit moment onderzoek. Dinsdag meldde het AD dat er twee mannen uit Apeldoorn zijn aangehouden in verband met deze zaak.