Bijna twintig meter hoog en ruim 10.000 lampjes: Robert en Anja hebben de kerstboom staan

Kerstboom in Enschede is bijna twintig meter hoog en telt ruim 10.000 lampjes

Overijssel is zich massaal aan het voorbereiden op kerst. Een krans met ballen hier, een lichtgevend rendier daar. In Enschede gingen Robert en Anja ook met kerstlampjes in de weer. In hun tuin prijkt een kerstboom van maar liefst negentien meter hoog, met 10.500 lichtjes erin.

"Vorig jaar hebben we de sleutel gekregen van deze woning en in de tuin stond al een grote boom", zegt Robert. "In de zomer zaten we al te bedenken wat we er met kerst mee zouden kunnen doen. December kwam steeds dichterbij en toen dachten we: laten we doorpakken en er iets moois van maken."

Het plan van Robert had heel wat voeten in aarde, er moest onder meer een hoogwerker aan te pas komen. "Met twee mensen zijn we er een volledige dag mee bezig geweest. Van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. En toen brandde de boom."

235 meter aan lampjes

Het was dus een flinke klus om alle lampen in de boom te krijgen, maar daar hoopt Robert de komende jaren nog veel plezier van te hebben. "Begin januari gaat de stekker eruit, maar de lampen laten we gewoon hangen. Dan hoop ik dat hij volgend jaar weer gaat branden."

Met 235 meter aan lampjes valt de boom behoorlijk op in de wijk. Robert: "De buurt vindt het fantastisch. Eigenlijk krijgen we alleen maar positieve reacties, heel overweldigend."