Thuiszorg zwaar overbelast: "Zoveel respect voor die mensen, ze moeten echt keihard werken"

De wijkverpleegkundigen rennen van hot naar her om toch de meest noodzakelijke zorg door te laten gaan. Mevrouw Hilgerts schiet vol als ze vertelt over de mensen die haar helpen. "Ze hebben het zo druk... Niet iedereen heeft daar respect voor, en dat vind ik zo erg."

Zorghart

Veel thuiszorgmedewerkers lopen op hun tandvlees. Toch blijven ze allemaal zoveel mogelijk zorg bieden, ziet Mirjam Britstra, wijkverpleegkundige bij Driezorg in Zwolle. 'We zijn allemaal de zorg in gegaan omdat we een zorghart hebben, en dat is heel groot. Maar je voelt je nu tekortschieten, en je ziet welk effect het ook op cliënten heeft. Dat is heel vervelend."

De thuiszorgorganisaties in West-Overijssel kampen allemaal met deze problemen. Een oplossing is er voorlopig niet. Er is een tekort aan personeel, en door corona en de drukte in de ziekenhuizen is de vraag naar thuiszorg alleen maar groter geworden.

Graag douchen

Mevrouw Hilgerts heeft er alle begrip voor dat ze maar één keer per week kan douchen, en zelfs dat lukt niet altijd. "Ik vind het wel vervelend, want ik mag me heel graag douchen, maar als het niet kan, dan kan het niet. Dan kunnen ze gauw weer naar een ander, die ook hulp nodig heeft. En zelf ook even uitrusten."

Gerry Hilgerts uit Zwolle heeft dagelijks zorg nodig (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Mirjam helpt mevrouw Hilgerts met het verzorgen van haar stoma, maar daarna moet ze snel weer door. "Het is heel schrijnend dat we zoveel belangrijke taken nu niet kunnen doen. Maar gelukkig zijn de cliënten meestal heel begripvol. Onze mensen draaien al extra diensten en we doen ook veel meer cliënten per dag. De rek is er helemaal uit."

Vrijwilligers

De thuiszorgorganisaties doen een dringend beroep op eventuele partners, andere mantelzorgers en ook vrijwilligers om bij te springen. Maar daar zijn wel grenzen aan, vertelt Mirjam. "Soms kan familie best meer doen. Dat is heel fijn als dat kan. Maar neem mevrouw Hilgerts, ze is weduwe en heeft geen kinderen. Haar nicht zorgt voor de boodschappen, maar die kan je geen stomazorg laten doen, daar moet je echt wel verstand van hebben. Als dat mis gaat maak je het probleem alleen maar groter."