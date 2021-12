Ze zijn gestart! Zwolse roeiers beginnen aan monstertocht naar de overkant van de Oceaan

Team Migaloo is niet het enige Nederlandse team dat de elementen op de Atlantische Oceaan de komende zes weken trotseert. Bij de boten met drie roeiers starten ook de Nederlandse Iris Noordzij en de zusjes Debby en Bettina De Wild.

Daar waar de twee Zwolse docenten hun tocht inzetten om geld in te zamelen voor de aanpak van de plastic soep problematiek - waar de Nederlandse stichting The Ocean Movement onderzoek naar doet - varen de drie dames voor de stichting van de in maart overleden meervoudig paralympisch kampioene snowboarden Bibian Mentel.

Een stichting die zich inzet om kinderen en jongvolwassenen met een fysieke of mentale beperking te stimuleren in beweging te komen en uitdagingen aan te gaan.

Adrenaline

Een ding is zeker: de zenuwen gieren vandaag bij de deelnemers door het lijf want er staat de roeiers het nodige te wachten. Ze zijn gedurende de roeirace volledig op zichzelf aangewezen en overgeleverd aan de elementen. Ze worden geconfronteerd met wisselende weersomstandigheden, die kunnen variëren van een zinderende hitte tot aan storm met harde wind en extreem hoge golven.

Ze krijgen te maken met extreme vermoeidheid, blaren aan de handen die in combinatie met het zoute oceaanwater nare verwondingen veroorzaken, maar ook zijn er gevaren. Schade aan de boot, uitval van navigatieapparatuur, een aanvaring met een andere boot of omslaan in extreem slecht weer.

Genieten van de stilte

Tristan Sim: “We weten niet wat ons te wachten staat, maar zijn goed voorbereid. Ik heb alle vertrouwen in de boot en in mijn roeipartner. We kijken er enorm naar uit om dit mooie avontuur samen aan te gaan. Toen ik vanmorgen over de oceaan keek in de richting waarin we vertrekken werd ik emotioneel. Het was een lange reis ernaartoe en nu is het tijd om te genieten van de rust, de stilte en weidsheid van die prachtige Atlantische Oceaan."

Genieten van de weidsheid en stilte op de oceaan (Foto: Jeroen Bovenkamp "In to the unknown")

RTV Oost volgt de twee Zwolse roeiers, die onder de naam Team Migaloo meedoen aan de Atlantic Challenge 2021, voor en tijdens de oceaan-roeirace. Bekijk de eerdere verhalen in de online special.