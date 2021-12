Mannen uit Olst en Raalte aangehouden na vondst van 120.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitse bunkers

De politie heeft een 26-jarige man uit Olst en een 38-jarige man uit Raalte aangehouden in verband met de vondst van 120.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland. Het vuurwerk was opgeslagen in bunkers en vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt.

Begin november werd het vuurwerk gevonden in Rheine, vlak over de grens. Met 120.000 kilo was het de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie. De verdachten worden verhoord en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is onduidelijk wat hun vermeende betrokkenheid bij het vuurwerk is. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het vuurwerk werd gevonden in voormalige NAVO-bunkers. Er lag legaal en illegaal vuurwerk door elkaar. In sommige gevallen was de lading 'vermomd', doordat stickers met daarop de gevarenklasse van het materiaal waren vervalst. Hierdoor zat er vuurwerk tussen dat krachtiger was dan op de dozen stond aangegeven.

De betreffende bunkers werden gebruikt als afhaalpunt voor tussenhandelaren, die volgens de politie op een onveilige manier met gehuurde busjes en personenauto's het vuurwerk ophaalden. De vondst werd gedaan in nauwe samenwerking met de Duitse politie.