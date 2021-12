Padel is populairder dan ooit in Overijssel: "Misschien haalt het tennis in"

"De afgelopen drie jaar is het aantal padelbanen in Overijssel verdrievoudigd", stelt Bernice Treep van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). "In heel Nederland hebben we nu zo'n achthonderd banen en we zien dat aantal bijna per dag groeien."

'Padel was de redding'

Een van de voorlopers in Nederland is tennisvereniging Topspinners in Enschede. In 2017 ruilden ze twee tennisbanen in voor drie padelbanen. "Het was toen natuurlijk nog niet zo populair als dat het nu is", legt voorzitter Erik Brager uit. "Tijdens de ledenvergadering was er ook nog een groep leden fel tegen. Maar zij zijn inmiddels wel om hoor."

Want, zo stelt Brager, is de aanleg van de padelbanen mogelijk de redding geweest van de vereniging. "In 2017 hadden we zo'n 250 leden. Sinds de aanleg van de banen (en de uitbreiding een aantal jaar later, red.) stijgt het ledenaantal met zo'n 125 leden per jaar. Ik vraag mij af of we nog zouden bestaan als we die banen toen niet aangelegd hadden."

Grote padelhallen

Wat maakt padel ineens zo populair? "Het is een spel dat je gemakkelijk kan spelen", vervolgt Treep. "Ongeacht leeftijd en spelniveau kan je al snel leuke rally's spelen." Bij Topspinners zijn de leden het daar mee eens. "Ik vind het echt heel leuk", reageert Daphne Molenbroek. "Het gaat heel snel, dit is gewoon net weer wat anders dan tennis. Ik ben wel verkocht!"

Niet alleen bij tennisverenigingen valt de populariteit van de sport op. Ook commerciële partijen grijpen hun kans. Zo heeft Plaza Padel vestigingen in heel Nederland, waaronder in Enschede. "We hebben hier tien indoorbanen", vertelt Eileen Knijf, manager van de locatie. "Het grote verschil met de tennisverenigingen is dat we hier overdekte banen hebben. Daarnaast is de drempel hier heel laag. Je huurt een baan en rackets en je kan spelen. Bij een vereniging moet je lid zijn."

De padelhal van Plaza Padel in Enschede (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Ook tennis groeit

Bij Topspinners en de KNLTB zien ze de commerciële banen niet als concurrentie. Brager: "Nee absoluut niet. Hoe meer banen hoe beter. We hopen dat heel veel mensen in aanraking komen met de sport. Zo kan er ook meer competitie gespeeld worden en hoeven we niet, zoals een aantal jaar geleden, naar Alkmaar en omgeving voor wedstrijden."

Kan een tennisvereniging over een aantal jaren nog wel zonder padelbanen? Treep denkt van wel. "Tennis groeit de afgelopen tijd ook. Vorig jaar zelfs met meer dan acht procent in Overijssel. Dus ik denk zeker dat tennisverenigingen bestaansrecht hebben zonder padelbanen. We moeten ook niet vergeten dat het voor sommige verenigingen helemaal niet mogelijk is om padel aan te bieden. Omdat er geen plek voor de banen is, of omdat het te duur is."

Padel populairder dan tennis?

Toch is het hebben van padelbanen wel een pre volgens Treep. "Je merkt gewoon dat het meer leden trekt. Tennis groeit ook dankzij padel, omdat de nieuwe leden vaak ook gaan tennissen."

Of padel in de toekomst het tennis in gaat halen? "Ik kan niet in een glazen bol kijken", reageert Brager. "Maar misschien wel. Wat mij betreft zou het mooi zijn als het over een aantal jaren bij tennisverenigingen fiftyfifty is."