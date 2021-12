VIDEO: Overvaller bij Kruidvat in Deventer, wie herkent hem?

Hij laat een medewerkster in shock achter, nadat hij haar met een wapen bedreigt en een greep in de kassa doet. Wie is deze overvaller, die op maandag 29 november toesloeg in het filiaal van Kruidvat aan het Boreelplein in Deventer?

Op beelden van de beveiligingscamera's is te zien dat de overvaller een opvallende joggingbroek draagt die grijs-groen van kleur is. Rond kwart over zes loopt hij de winkel in, bedreigt een medewerkster en eist geld. Nadat hij in de kassa heeft gegraaid rent hij naar buiten. Een andere medewerker van de drogist gaat nog achter hem aan, maar staakt de achtervolging als ook hij wordt bedreigd door de overvaller.

Bekijk hier de beelden van de overval:

"Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt", vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen. "Maar dit soort overvallen hebben altijd een enorme impact op de slachtoffers. Ook deze medewerkster was echt in shock door deze overval. Door de impact zet het iemands leven emotioneel voor langere tijd op z'n kop. Elke overval is er één teveel en daarom doen wij er alles aan om deze man op te sporen."

De man is vanaf het Boreelplein over het bruggetje in de richting van hogeschool Saxion gerend. Opvallend was dat zijn mondkapje zat vastgeplakt met pleisters of tape. "Mogelijk zegt iemand dit wat", vervolgt Coenen. "Hij sprak Nederlands met een buitenlands accent en droeg zwarte gympen met een witte rand om de zool. We roepen iedereen op die hem op maandag 29 november rond zes uur 's avonds gezien heeft aan het Boreelplein om zich bij ons te melden."

Tips?

Weet jij wie deze overvaller is of heb je andere informatie die kan helpen om deze zaak op te lossen? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Anoniem informatie delen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Hier worden geen gegevens van de bellers genoteerd.

- Gebruik het tipformulier