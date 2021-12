Bizar: inbrekers proberen op stepjes gestolen kettingzagen te vervoeren in Ootmarsum

Soms gaat een inbraak zo knullig, dat inbrekers er blij om zijn dat niemand het ziet. Soms, want helaas voor dit duo in Ootmarsum is hun inbraak bij de gemeentewerf gefilmd. Op twee elektrische stepjes proberen ze zes gestolen kettingzagen mee te nemen. En erg soepel verloopt dat niet...

De twee mannen steppen in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 september vanaf De Mors naar de Koggelsteeg in Ootmarsum. Bij de gemeentewerf klimmen ze over het hek. Bij de eerste man gaat dat nog vrij vlot, maar inbreker nummer twee heeft beduidend meer moeite om erover te klimmen. Door de zware klauterpartij lijkt hij zich ook bezeerd te hebben, want hij loopt daarna even wat strompelend over het terrein.

Bekijk hier de beelden van de steppende inbrekers:

Allebei lopen ze naar een bedrijfsauto, vernielen een rolluik en stelen daar zes kettingzagen van het merk Stihl. Die worden stuk voor stuk onder het hek doorgeschoven. Daarna komen de mannen erachter dat zes kettingzagen vervoeren op twee stepjes toch niet echt de handigste actie is. Inbreker twee besluit daarop maar naast de step de gaan rennen. Ze vertrekken via dezelfde weg als waar ze vandaag kwamen: via De Mors.

'Duizenden euro's schade'

"De beelden zien er komisch uit", zegt woordvoerder Anne Coenen van de politie, "maar deze inbraak is dat natuurlijk niet. De schade voor de gemeente loopt namelijk in de duizenden euro's. De mannen lopen heel doelbewust naar de bedrijfsauto op het terrein en halen daar de kettingzagen uit. Mogelijk wisten deze mannen precies wat er te halen viel."

De politie is op zoek naar deze steppende inbrekers. Ook informatie over de gestolen kettingzagen van Stihl zijn welkom, mogelijk zijn die ergens te koop aangeboden.

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Dinkelland een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000