Peperdure mountainbike gestolen tijdens proefrit Bruchterveld: "Dief is hele goede acteur"

Jolanda Wesselink van fietsspeciaalzaak HAWE Tweewielers baalt er nog steeds van. Op zaterdag 16 oktober komt een man haar winkel binnen en vertelt geïnteresseerd te zijn in de mountainbike van Specialized. Hij heeft er naar eigen zeggen anderhalf uur rijden op zitten om in Bruchterveld een proefritje te maken op het type Epic Expert. De prijs van de mountainbike is zevenduizend euro.

De man die de mountainbike steelt is gefilmd door een dashcam:

"Hij heeft een tijdje bij de fiets gestaan. We hebben informatie met hem uitgewisseld en hij heeft een aantal keren proefgereden voor de winkel nadat we de fiets voor hem hadden afgesteld", vertelt Wesselink. "Het zadel en de vering hadden we voor hem afgesteld en na anderhalf uur in de winkel heeft hij zijn kans schoon gefietst en is hij met de mountainbike weggefietst."

Autosleutel en telefoon op de balie

In de winkel deed de man er alles aan om betrouwbaar over te komen. "Hij legde zijn autosleutel en een telefoon keurig op de balie neer toen hij een proefrit ging maken. Dat deed hij uit zichzelf, we vroegen daar niet eens om, dus we dachten dat dit wel goed zou zitten."

Dan denk je: waarom? Ga werken voor je centen Jolanda Wesselink, HAWE Tweewielers Bruchterveld

Maar dat zat het dus niet. Toen de man niet terugkwam zagen ze dat de autosleutel nep was en in de telefoon zat geen accu. "Dan denk je: waarom? Ga werken voor je centen. We stonden hier met vijf man sterk en niemand heeft in de gaten gehad wat hij van plan was. Dan baal je en voel je je echt wel beetgenomen. Hij is een hele goede acteur."

Gefilmd door dashcam

Extra zuur voor Wesselink is dat haar verzekeraar de schade niet vergoedt. Gelukkig reed er wel een automobilist langs het pand, precies op het moment dat de man de proefrit maakte. Daardoor zijn er goede beelden van hem.

Deze man gaat er met een fiets van 7000 euro vandoor tijdens een proefrit in Bruchterveld (Foto: Onder de Loep)

"De man had de dag voordat hij naar de fietsenwinkel kwam deze fiets telefonisch gereserveerd", vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen. "We hebben naar dat telefoonnummer onderzoek gedaan, maar dat heeft helaas niets opgeleverd omdat hij gebruik maakte van aan prepaid-toestel. Alles wijst erop dat deze man zich goed heeft voorbereid en heel geraffineerd te werk gaat."

"Net als bij veel fietsenwinkels is het ook in Bruchterveld heel gebruikelijk dat je even mag proeffietsen", vervolgt Coenen. "Elk fatsoenlijk mens komt na een kort ritje terug, maar deze man dus niet. Het kan zo zijn dat hij dit al bij meerdere fietsenwinkels heeft geprobeerd."

De gestolen Specialized Epic Expert (Foto: Onder de Loep)

De politie vraagt eigenaren van fietsenwinkels of verkopers van tweedehands fietsen zich te melden als deze Specialized Epic Expert, maar M, ergens te koop wordt aangeboden. "Ook als je de fiets online ergens tegenkomt", zegt Coenen.

Tips?

Weet je wie de man is of heb je andere informatie die kan helpen om deze zaak op te lossen? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Hardenberg een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000