Opnieuw autobrand op parkeerplaats in Zwolle

Derde keer brand in een paar maanden tijd op parkeerplaats in Zwolle (Foto: SPS Media)

Voor de derde keer in een paar maanden tijd is vannacht op een parkeerplaats in Zwolle een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. In de buurt van het voertuig werden resten van vuurwerk aangetroffen.

Rond tien voor drie vannacht kreeg de brandweer een melding van het incident aan de Erasmuslaan. Ondanks dat de hulpdienst het vuur snel onder controle had, is de auto voor een groot deel verwoest door de brand. De plek is afgezet met rood-witte linten, de politie gaat vandaag nog onderzoek doen naar de oorzaak.

Derde keer

Het is de derde keer dat er op de parkeerplaats een autobrand woedt. In september ging al een geparkeerd voertuig in vlammen op. Een maand later werd vermoedelijk opnieuw geprobeerd brand te stichten bij een auto, maar deze vatte uiteindelijk geen vlam. En nu, zo'n twee maanden later, is het dus weer raak.