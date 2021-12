Ondanks coronabeperkingen toch toename van inbraken in Overijssel: politie waarschuwt extra alert te zijn

Toen als gevolg van de lockdown en de daarbij horende avondklok begin dit jaar iedereen massaal thuis bleef, daalde het aantal woninginbraken drastisch. De verwachting was dan ook dat de woninginbraken opnieuw zouden dalen nu horeca en culturele instellingen vanwege coronamaatregelen na vijven de deuren moeten sluiten.

Opmerkelijk genoeg constateert de politie dezer dagen echter toch een stijging van het aantal woninginbraken.

Stijging aantal inbraken

"Dat is een trend die we in de donkere herfst- en wintermaanden eigenlijk altijd wel zien", zegt woordvoerster Chantal Westerhoff. "Door corona zou je dan nu misschien verwachten dat mensen veelal thuiszitten, waardoor inbrekers niet hun gang kunnen gaan. De praktijk blijkt echter anders. We zien duidelijk een stijging van het aantal inbraken."

De daders slaan volgens haar met name in de vooravond toe. "Zeg maar rond het tijdstip dat mensen hun verlichting aandoen. Als het dan donker blijft in een woning is het voor mensen met minder goede bedoelingen dus duidelijk dat er niemand thuis is."

Donkere Dagen Offensief

Vandaar dat de politie jaarlijks de campagne Donkere Dagen Offensief (DDO) houdt. Tijdens deze 'wintercampagne' werkt de politie samen met verschillende partijen om burgers meer bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

'Ondanks' corona wordt die campagne ook deze winter gehouden. Zo flyert de politie deze week in Oldenzaal, waarbij burgers allerlei tips krijgen om het inbrekers zo lastig mogelijk te maken.

Recente cijfers

Hoewel het aantal woninginbraken dit jaar lager is dan vorig jaar, is er wel weer een stijging te zien sinds het opheffen van de avondklok eind april. Zo werden er in oktober in Overijssel maar liefst 116 woninginbraken gemeld. Zestien meer dan dan in september.

Met name in Deventer nam het aantal inbraken toe in de maand oktober ten opzichte van de maand ervoor. Daar steeg het aantal inbraken van 15 in september, naar 29 in oktober.

Bewoonde indruk

Een van die tips is het gebruik van tijdschakelaars en bewegingssensoren om zo de woning een bewoonde indruk te geven. Ook is het raadzaam ramen en deuren goed op slot te doen. "Ook als je alleen maar even de deur uit gaat om de hond uit te laten", aldus de politie.

Ook bij een weekendje weg is het volgende politie verstandig de buren in te lichten, die dan een oogje in het zeil kunnen houden. En bij verdachte situaties altijd 112 bellen, aldus de politie. "Hoe sneller je alarm slaat, hoe groter de kans dat de inbrekers gepakt worden."