Thijs uit Losser heeft autisme en ADHD, maar wil via STERKplaats Twente zelfstandig worden

STERKplaats Twente is onderdeel van de Landelijke Federatie Belangenverenigingen LFB. Naast Twente zijn er nog tien STERKplaatsen, verdeeld over het hele land. Op een STERKplaats kunnen mensen met een beperking door een aanbod van activiteiten en bijeenkomsten leren om zelfstandiger te worden. Ook om ze te helpen om aansluiting te vinden bij mensen zonder beperking.

Kleding geschikt voor rolstoel

Igor is spastisch en zit in een rolstoel. Ook hij is ervaringsdeskundige bij STERKplaats Twente. Hij staat op het punt een les te verzorgen voor leerlingen van het ROC. Vanwege corona gebeurt dat online. Hij zal onder meer vertellen welke kleding geschikt is om te dragen als je aan een rolstoel gekluisterd bent. "Niet elke stof is daar geschikt voor."

Een voorbeeld van hoe mensen met een beperking zich inzetten voor de maatschappij. "Een docent geeft aan een bepaald thema te behandelen en onze ervaring en kennis daarbij te willen gebruiken. Wij zoeken daar binnen onze groep dan een geschikte kandidaat voor om dat te doen", zegt Thijs. Hij geeft zelf pas begin volgend jaar de volgende gastles.

RTV Oost kreeg een inkijk bij STERKplaats Twente en bij hun gastlessen aan leerlingen van Maatschappelijke Zorg op het ROC Twente:

'We lossen het samen op'

Bij STERKplaats Twente zijn ook twee coaches actief. Een van hen is Ilon ter Heide, de coach van Thijs. "Ik ben in dienst van de LFB", legt ze uit. "Thijs en ik gaan als gelijken met elkaar om en noemen elkaar dan ook collega's. Als Thijs of een andere ervaringsdeskundige het even niet weet of er is iets anders, dan doen ze een beroep op hun coach en dan lossen we het samen op."

Het is heel goed om te doen. Je leert er ontzettend veel van Thijs Fleer

Thijs hoopt meer ervaringsdeskundigen bij STERKplaats Twente te krijgen. "Het is heel goed om te doen. Je leert er ontzettend veel van. Vijf weken nadat we vorig jaar van start gingen, ging de wereld op slot door corona. Daardoor is het begin heel anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. Gemeenten en andere instanties benaderen staat daardoor nog op een laag pitje, maar dat willen we zeker weer meer gaan doen als dat weer mogelijk is."

Eigen podcast

Behalve bij STERKplaats Twente is Thijs ook druk met zijn eigen podcast Aut of the.....Podcast. Samen met gedragsdeskundige Odette Hageman maakt hij sinds april 2019 elke maand een goed beluisterde podcast over autisme en alles wat daar bij komt kijken. Vorige maand won Thijs er een Special Media Award mee; die worden jaarlijks uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke beperking.

STERKplaats Twente is een samenwerking van de zorginstellingen Aveleijn, Estinea en de Twentse Zorgcentra, en de onderwijsinstellingen Saxion en ROC van Twente. Als gezegd is het een van de tien STERKplaatsen in Nederland. Volgens een woordvoerder van de LFB wil de organisatie graag uitbreiden. Of dat ook in Overijssel zal zijn is nog onduidelijk.