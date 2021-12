Waarom Lelystad Airport een probleem heeft nu Schiphol klem lijkt te zitten door milieuregels

Dat meldt Omroep Flevoland. De NOS meldde woensdag al dat er in het kabinet grote zorgen bestaan over de milieuregels van Schiphol. Die luchthaven moet het aantal vliegbewegingen (het totaal van opstijgende en landende vliegtuigen) mogelijk terugbrengen tot maximaal 400.000 per jaar. Nu zijn dat er 500.000. Het aantal vluchten terugbrengen is nodig om aan de normen voor de uitstoot van stikstof én geluidsoverlast te voldoen. Het demissionaire kabinet praat vrijdag over het probleem.

Onlangs werd bekend dat in de plannen voor Lelystad Airport de fel bekritiseerde laagvliegroutes tóch over Zwolle en het Vechtdal gaan, terwijl de minister had toegezegd dat die laagvliegroute zou verdwijnen.

Stikstofruimte

De relatie tussen Schiphol en Lelystad Airport zit hem in dit geval in de zogeheten stikstofruimte. Dat is de maximale hoeveelheid stikstof die alle vliegtuigen rond Schiphol samen mogen uitstoten. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wilde in februari de ontwerp-natuurvergunning voor Lelystad goedkeuren, omdat er volgens haar voldoende stikstofruimte was.

Lelystad Airport. (Foto: ANP / Marco Okhuizen )

Voor de eerste fase van de uitbreiding tot 10.000 vliegbewegingen per jaar wil de minister voor alle activiteiten op en rond Lelystad Airport de uitstoot van 67,1 ton stikstofoxide per jaar toestaan. Het argument van de minister was in februari dat Lelystad Airport deze 67,1 ton zou kunnen halen uit de stikstofruimte van Schiphol. Daar zou sprake zijn van een niet benut deel (een overschot dus) aan stikstofuitstoot. Dit wordt in de politiek 'extern salderen' genoemd.

Als het klopt dat Schiphol nu zelf niet aan de milieu- en stikstofregels kan voldoen, lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog sprake is van een stikstofoverschot waarvan Lelystad Airport voor vakantievluchten gebruik kan maken. Lelystad zal dan in de eigen omgeving op zoek moeten naar een oplossing voor de benodigde stikstofuitstoot.

Provinciebestuurder in Flevoland Jan de Reus, zei eerder al dat hij een oplossing voor het stikstofprobleem van Lelystad Airport ziet in het opkopen van boerenbedrijven in Flevoland en de Veluwe.

'Pure fictie'

Critici van Lelystad Airport hebben direct al aangegeven dat het lenen van stikstofruimte uit het overschot van Schiphol niet kán kloppen. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zeiden afgelopen maart al dat Schiphol helemaal geen stikstofruimte over heeft. Dat was in 2008 - het jaar waarop gegevens in de ontwerp-natuurvergunning voor Lelystad Airport zijn gebaseerd - ook al zo, zei Leon Adegeest toen. "Pure fictie", noemde Adegeest het. Hij riep de minister op de ontwerp-natuurvergunning alsnog af te wijzen.

Volgens Adegeest kloppen de berekeningen van de stikstofuitstoot voor Lelystad Airport niet. Samen met actiegroep Hoog Overijssel eiste Adegeest onlangs bij de Raad van State dat het ministerie van LNV de rekenmethode openbaar maakt.

Verschillende rekenmethoden

Afgelopen april bracht de Commissie voor de Milieueffectrapportage (mer) twee kritische adviezen uit over de stikstofproblemen op Schiphol. De commissie constateerde dat de berekeningen niet duidelijk zijn, omdat verschillende aantallen vliegbewegingen en rekenmethoden zijn gebruikt.

Een woordvoerder van de commissie zei destijds dat het onwaarschijnlijk is dat Lelystad Airport kan profiteren van een overschot aan stikstofuitstoot van Schiphol, omdat er veel vraagtekens zijn bij wat Schiphol zelf uitstoot.